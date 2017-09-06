В Волгограде завод «Красный Октябрь» заплатит за «банные» стоки 2 миллиона рублей

За полтора года новому составу ЦИК России удалось изменить работу всей избирательной системы и реформировать взаимодействие Центризбиркома с избирательными комиссиями субъектов. Об этом сегодня заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на 100-м заседании действующего состава комиссии. При этом Элла Памфилова отметила, что удалось во многом изменить сам характер взаимодействия Центральной избирательной комиссии с региональными избирательными комиссиями и работу всей избирательной системы в целом. "Ставя задачу избавляться от нарушителей, мы в то же время взяли на себя ответственность и функцию максимальной защиты наших коллег, членов комиссий всех уровней от возможного давления со стороны тех или иных, от возможных злоупотреблений служебным...

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