







Директор МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в Волгоградском УФАС. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, руководитель учреждения в 2016 году после заключения контракта на реконструкцию стадиона «Зенит» неправомерно изменил условие контракта путем заключения дополнительного соглашения с подрядчиком – ООО «УниверсалСтрой». По этому соглашению строительная фирма получила аванс не в размере 10% от цены контракта, как предусматривалось условиями аукциона, а в размере 15%. В результате подрядчик получил преимущество при выполнении работ в размере почти 9 миллионов рублей. Такие действия, подытожили в Волгоградском УФАС, явились нарушением закона о закупках. Как прокомментировал руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников, такими незаконными действиями заказчик – муниципальное учреждение – «ущемил интересы других потенциальных участников данной закупки, для которых указанная разница в размере авансирования работ могла стать определяющей для принятия решения об участии в закупке и о предложении ими меньшей цены выполнения работ в процессе размещения закупки».













Напомним, в МКУ «Служба единого заказчика и застройщика» администрации Волгограда уже неоднократно попадались на различных нарушениях, в том числе – и в уголовном контексте. Так, в конце прошлого года бывший заместитель директора учреждения Сергей Тараканов был приговорен к двум годам лишения свободы за мошенничество. Причем изначально он обвинялся в получении взяток от коммерсантов, которых определили в качестве поставщика оборудования для пищеблока для детского сада в 131 микрорайоне Дзержинского района Волгограда. Переквалификация преступления произошла в судебном заседании.