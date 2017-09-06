За полтора года новому составу ЦИК России удалось изменить работу всей избирательной системы и реформировать взаимодействие Центризбиркома с избирательными комиссиями субъектов. Об этом сегодня заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на 100-м заседании действующего состава комиссии.

При этом Элла Памфилова отметила, что удалось во многом изменить сам характер взаимодействия Центральной избирательной комиссии с региональными избирательными комиссиями и работу всей избирательной системы в целом. "Ставя задачу избавляться от нарушителей, мы в то же время взяли на себя ответственность и функцию максимальной защиты наших коллег, членов комиссий всех уровней от возможного давления со стороны тех или иных, от возможных злоупотреблений служебным положением", - сказала она.

Памфилова заверила, что "это направление будет продолжаться". При этом председатель ЦИК подчеркнула, что никого из тех, кто честно и добросовестно выполняет свои обязанности, мы в обиду не дадим. По словам Памфиловой, несмотря на то что ЦИК не имеет прямых полномочий в отношении председателей избиркомов, была проведена огромная работа по смене руководителей комиссий. Смена председателей произошла в четверти всех избиркомов комиссий субъектов.

По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, число жалоб и обращений в Центризбирком о нарушениях на выборах сократилось по сравнению с прошлыми избирательными компаниями. Так, в период с марта 2016 года до настоящего времени всего в ЦИК России поступило более 47 тысяч документов, среди них более 12 тысяч - это обращения от граждан и от политических партий. При этом Памфилова отметила, что такое количество обращений, на первый взгляд, кажется довольно большим. "Вместе с тем, сравнение с предыдущими кампаниями показало, что нарушений стало на порядок меньше. При этом ни одно из них не проходит мимо нас, мы принимаем все возможные меры в рамках нашей компетенции, когда мы видим, что нашей компетенции не хватает, мы направляем их в правоохранительные органы. За период работы нового состава ЦИК на заседаниях комиссии было рассмотрено 987 обращения, связанных с нарушениями на выборах," - уточнила Памфилова.

Количество государственных и муниципальных служащих в составе избирательных комиссий за последнее время существенно снизилось, сейчас их доля в избиркомах в среднем составляет около 20%. "А нас довольно часто упрекали, что в состав избирательных комиссий включается большое число государственных и муниципальных служащих", - отметила Памфилова.

При этом она напомнила, что по закону число служащих в составе избиркомов может составлять до половины. "Что на самом деле произошло? У нас сейчас это количество в среднем составляет около 20%, произошло существенное снижение", - указала глава ЦИК. Более того, уточнила она, в ряде регионов этот показатель "вообще снижен до 7%". Такая ситуация "не может трактоваться как наличие административного ресурса в комиссиях", - резюмировала Памфилова.

В единый день голосования 10 сентября организация видеонаблюдения на избирательных участках будет стоить 3 млрд рублей. При этом заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сказал, что эта сумма "в разы меньше", чем затраты на видеонаблюдение прошлых лет.

Видеонаблюдение будет организовано за счет региональных бюджетов в 25 субъектах, видеокамеры будут установлены в 40 тыс. участковых избирательных комиссиях и в 2,7 тыс. территориальных избиркомов, где после выборов данные итоговых протоколов вводятся в систему ГАС "Выборы".





Единый день голосования охватит практически всю территорию страны: выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений, принять участие в голосовании смогут 46 млн человек, это около половины всех избирателей России.

Прямые выборы глав субъектов пройдут в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города. Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

Члены Волгоградского облизбиркома внимательно смотрели в режиме онлайн 100-е заседание ЦИК, ведь 10 сентября в регионе пройдут выборы 46 глав сельских поселений, в 30 муниципальных образованиях предстоит избрать депутатов представительных органов. Предстоит выбрать и депутатов гордумы Михайловки, Камышина.

Наиболее статусными можно назвать дополнительные выборы двух депутатов Волгоградской облдумы - по Среднеахтубинскому округу №9 и Дзержинскому №15.