Абонентам «МегаФона» за покупку смартфона ZTE подарят планшет





В новом учебном году абоненты «МегаФона» при покупке смартфона ZTE получат подарок – планшет. При этом покупка смартфона, сообщает ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, обойдется в 9990 рублей*, с учетом подарочного планшета Prestigio сэкономить получится порядка 4 500 рублей.

С помощью смартфона ZTE и планшета можно не только искать нужную информацию, просматривать свой личный дневник и читать книги, учебники, монографии или научные работы, но и делать презентации, собирать данные для школьных и студенческих исследований, смотреть обучающие программы на «МегаФон ТВ» для закрепления знаний и просто отдыха, и всегда быть на связи для своих близких.

«Современный гаджет – это самостоятельность ребенка, и возможность знать, что близкие всегда на связи. А вот планшет – незаменимый помощник в учебе: презентации, иллюстрации учебных пособий, обучающие видео, аудиопрограммы для изучения иностранных языков – всё это может поместиться в одном устройстве. В продвинутых школах даже используют онлайн-версии учебников, чтобы дети не носили тяжелые книги, а приносили только рабочие тетради, дневники и канцелярию. Так что такой тандем, смартфон и планшет, значительно облегчает жизнь и учеников, и родителей», – отметил директор волгоградского отделения «МегаФона» Кирилл Давыдов.





*Акция действует с 14 августа по 30 сентября 2017 г. в салонах «МегаФон-Ритейл», а также в интернет-магазине оператора.

Узнать подробности акции, условия приобретения и адреса салонов можно на сайте www.volgograd.megafon.ru



