Впервые на выборах в Волгоградской области привлекут сурдопереводчиков

На выборах в Волгоградской области, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября, впервые будет работать служба сурдопереводчиков. Как сообщили ИА "Высота 102" в избирательной комиссии Волгоградской области, их работу организует избирком региона при содействии областного комитета социальной защиты населения с целью обеспечения условий по реализации избирательных прав инвалидов по слуху. Связаться со специалистом из диспетчерского центра "Диалог" ГКУ СО "Волгоградский областной реабилитационный центр "Вдохновение" избирателям с нарушениями слуха помогут члены участковой комиссии. Получить все необходимую информацию, узнать о порядке голосования можно будет по скайпу или с помощью смс-сообщений.

Напомним, в Волгоградской области 10 сентября будут подведены итоги 76 избирательных кампаний по замещению 313 мандатов. В частности, избирается 46 глав сельских поселений, в 30 муниципальных образованиях предлагается к замещению 267 депутатских мандатов. Самые крупные кампании проходят в Михайловке, где выберут новый созыв гордумы, а также в Камышинском районе. Всего зарегистрировано 596 кандидатов.

Наиболее статусными можно назвать дополнительные выборы двух депутатов Волгоградской облдумы - по Среднеахтубинскому округу №9 и Дзержинскому №15.