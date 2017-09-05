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Общество
 06.09.2017 10:29

Олег Савченко помог технически перевооружить военный комиссариат Волгоградской области



Помощь в оснащении военного комиссариата Волгоградской области компьютерами и оргтехникой оказал известный промышленник и меценат Олег Савченко, сообщает ИА «Высота 102». Осенний призыв стартует менее чем через месяц - 1 октября, и техническое перевооружение пришлось комиссариату как нельзя кстати. Согласно плановому заданию штаба Южного военного округа, в армию из Волгоградской области осенью должны быть призваны 2300 человек. ИА «Высота 102» Олег Савченко пояснил, что рад помочь Вооруженным силам и рассчитывает на дальнейшее сотрудничество. «Благодаря грамотному руководству Министерства обороны, в строгом соответствии с задачами, поставленными президентом нашей страны, армия России становится более современной, качественной, отвечающей вызовам сегодняшнего времени. Я рад оказать скромную поддержку», - сказал Олег Савченко, бывший депутат Госдумы от Волгоградской области.

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В Волгограде сокращают институт бюджетных музыкальных школРезкое сокращение в новом учебном году бюджетных мест и часов занятий в музыкальных школах и академиях искусств Волгограда стало неприятным сюрпризом для педагогов, учеников и родителей, сообщает ИА «Высота 102». Как стало известно информагентству, согласно поступившей сверху разнарядке  музыкальные школы вынуждены урезать в расписаниях часы уроков сольфеджио, фортепьяно, музлитературы, джазовой импровизации, духовых оркестров. Соответственно, «ниже плинтуса» упала и без того низкая зарплата педагогов – специалистов высокой квалификации, отдающих обучению юных музыкантов все силы и душу. На сегодняшний день, на индивидуальные занятия по специальности (игре на определенном инструменте), например, с первоклассником, выделяется всего 1 академический час в неделю. Общее фортепьяно, до...
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Расследования 05.09.2017 16:25

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Общество 05.09.2017 13:54

В Волгоградской области трудных подростков воспитывали на примере бойцов ОМОНа Подведены итоги летней оздоровительной кампании для детей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних Волгограда и области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в этом году отдохнули в оздоровительных лагерях и профильных сменах почти полторы тысячи трудных подростков, а более трехсот получили временную работу. Специальные смены были проведены в Новониколаевском, Дубовском и Среднеахтубинском районах. Для участников смен сотрудники полиции, помимо профилактических бесед и лекций, организовывали экскурсии на Мамаев курган, в музей-панораму «Сталинградская битва», посещали ребята и цирковые представления. За период оздоровительного отдыха подросткам показали выступления бойцов отряда спецназначения «Гром», а также познакомили...
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