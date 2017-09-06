



Благотворительную овощную ярмарку в городе Котельниково Волгоградской области провели молодые специалисты компании ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с детским садом «Радуга».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, на протяжении всего лета маленькие воспитанники «Радуги» при помощи своих друзей из компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» очень терпеливо и старательно работали на небольшом опытном участке. Дети на протяжении всего лета тщательно поливали и пропалывали редис, горох, салат и укроп, учились применять удобрения, вели дневники наблюдений.

«Работа по организации этой акции началась задолго до наступления распродажи. В подшефном детсаду мы провели экологические уроки, на которых рассказали ребятам, как важно бережно относиться к природе и беречь природные ресурсы. И пусть малышам удалось вырастить совсем немного овощей, но весь свой урожай детсадовцы с большой гордостью направили в фонд благотворительной ярмарки», - рассказали информагентству в компании.

На этом вклад детей не закончился. С большой любовью дети трудились над созданием уникальных открыток, которые стали великолепным творческим дополнением к каждому пакетику с овощами. Свой практический взнос в общее благое дело сделали и молодые специалисты, которые выращивали овощи на своих приусадебных участках.

Таким образом, совместными усилиями молодых специалистов и воспитанников детского сада «Радуги» удалось создать овощные наборы, которые, как горячие пирожки, раскупили сотрудники предприятий котельниковской площадки строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината во время празднования Дня «ЕвроХима»

Вырученные средства направлены на благоустройство другого подшефного объекта молодых специалистов – Дома престарелых в хуторе Выпасной.