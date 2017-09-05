|Происшествия
|06.09.2017 09:32
В Волгограде задержали отца и сына за телефонное мошенничество в Ростове-на-Дону
Двое волгоградцев - отец и сын - были задержаны сотрудниками отдела «К» (по борьбе с киберпреступлениями) ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» правоохранители, волгоградцев обвиняют в телефонном мошенничестве. Свои артистические способности они применяли для обмана доверчивых ростовчан. Они звонили жителям соседней области и представляясь знакомыми просили перечислить им деньги, чтобы откупиться от сотрудника ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Для большей достоверности они имитировали окружающую обстановку вплоть до переговоров инспекторов по рации, а затем просили перечислить им деньги, чтобы "откупиться" от полицейских. Обычно мошенники запрашивали не более 30 тысяч рублей. После получения денег на счет они избавлялись от сим-карты и меняли место дислокации. Известно, что подозреваемые в мошенничестве ранее были неоднократно судимы. На данный момент оперативниками установлено порядка 20 пострадавших, но не исключено, что их гораздо больше.
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«Ситуация на «Химпроме» стабилизирована, есть предпосылки для начала реализации инвестиционных проектов» - так было заявлено на...
|Наука
|06.09.2017 11:13
Одним из первых в ЮФО детский технопарк «Кванториум» появится в Волгограде в будущем году, местом прописки которого станет региональный опорный техуниверситет. На создание детского технопарка волгоградский регион в 2018 году получит из федерального бюджета более 70 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря тому, что Волгоградская область успешно стала одним из победителей в конкурсе на предоставление федеральной субсидии. Основной площадкой «Кванториума» станет помещение площадью 1,5 тысячи квадратных метров в новом корпусе регионального опорного технического университета, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВолгГТУ. И только три обучающих направления будут осуществляться на базе...
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|Общество
|06.09.2017 11:05
Благотворительную овощную ярмарку в городе Котельниково Волгоградской области провели молодые специалисты компании ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с детским садом «Радуга». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, на протяжении всего лета маленькие воспитанники «Радуги» при помощи своих друзей из компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» очень терпеливо и старательно работали на небольшом опытном участке. Дети на протяжении всего лета тщательно поливали и пропалывали редис, горох, салат и укроп, учились применять удобрения, вели дневники наблюдений. «Работа по организации этой акции началась задолго до наступления распродажи. В подшефном детсаду мы провели экологические уроки, на которых рассказали ребятам, как важно бережно относиться к природе и...
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|Общество
|06.09.2017 10:29
Помощь в оснащении военного комиссариата Волгоградской области компьютерами и оргтехникой оказал известный промышленник и меценат Олег Савченко, сообщает ИА «Высота 102». Осенний призыв стартует менее чем через месяц - 1 октября, и техническое перевооружение пришлось комиссариату как нельзя кстати. Согласно плановому заданию штаба Южного военного округа, в армию из Волгоградской области осенью должны быть призваны 2300 человек. ИА «Высота 102» Олег Савченко пояснил, что рад помочь Вооруженным силам и рассчитывает на дальнейшее сотрудничество. «Благодаря грамотному руководству Министерства обороны, в строгом соответствии с задачами, поставленными президентом нашей страны, армия России становится более современной, качественной, отвечающей вызовам сегодняшнего...
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|Происшествия
|06.09.2017 09:55
Дорожный рабочий был сбит «Газелью» на трассе «Средняя Ахтуба – Краснослободск». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, инцидент произошел на 9 километре автодороги. Выехав из Краснослободска, водитель не заметил рабочего, стоявшего рядом с ремонтируемым участком, и сбил его. Пострадавший с открытым переломом ноги был доставлен в больницу.
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|Происшествия
|06.09.2017 08:49
|Происшествия
|06.09.2017 08:09
Эвакуирован в ожоговый центр волгоградской клинической больницы №25 16-летний подросток, пострадавший накануне в результате взрыва газового баллона. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, реанимационная бригада на вертолете «Ансат» доставила юношу, находящегося в тяжелом состоянии, из Новоаннинской центральной больницы в медучреждение областного центра. Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о несчастном случае, произошедшем в хуторе Большой Головский Новоаннинского района. Из-за утечки в 50-литровом баллоне газ накопился в помещении и вспыхнул, когда подросток собрался вскипятить чайник. Пламенем юноше опалило голову, тело, руки и обе стопы.
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|Аналитика
|05.09.2017 20:01
«Высота 102 ТВ»: Делегация КНР запечатлела роскошь триумфального зала музея-панорамы «Сталинградская битва»
Смотрите сегодня в программе: встреча сопредседателей российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав государств прошла сегодня в Волгограде. Преимущество отечественным гаджетам: делегация Госсовета КНР запечатлела на китайские смартфоны роскошь триумфального зала музея-панорамы «Сталинградская битва». Наворовали металла и ферросплавов на миллионы: группа сотрудников одного из волгоградских заводов попалась с поличным. Первый суд завтра: надежды владельцев земли в Колхозной Ахтубе на приостановление исков от комитета по управлению госимуществом Волгоградской области не оправдались. Восемь муниципалитетов Волгоградской области получили бюджетные трансферты: деньги пойдут на оказание помощи пострадавшим от пожаров. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно,...
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|Экономика
|05.09.2017 17:36
В Волгограде продолжается масштабная модернизация объектов теплового хозяйства, стартовавшая в мае этого года: всего в работе находится свыше 36 км магистралей. Повсеместное обновление инженерных коммуникаций, снабжающих горячей водой и теплом жилые дома и социальные объекты города, ведется в рамках инвестиционной программы «Концессий теплоснабжения», сообщили ИА «Высота 102» в компании. Одновременно ведется строительство трех современных газовых блочно-модульных котельных, одна из которых до конца текущего года заменит устаревшую мазутную котельную в поселке Южный Красноармейского района. Кроме того, осуществляется переустройство устаревшей котельной на ул. Атласова, 6, в результате чего теплом будут...
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|Расследования
|05.09.2017 17:22
Прокуратура настояла на отмене в апелляционной инстанции "мягкого" приговора в отношении заведующей филиалом государственного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический центр реабилитации" Ольги Стручковой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на определение облсуда, дело направлено на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд, но в ином составе. Как ранее сообщало информагентство, в июне этого года Красноармейский районный суд приговорил Ольгу Стручкову за мошенничество к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее подельницу Ольгу Клонову тоже признали виновной и осудили условно. Гособвинение обжаловало приговор районного суда, посчитав его чрезмерно мягким, незаконным и несправедливым. В свою очередь...
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|Культура
|05.09.2017 16:41
Резкое сокращение в новом учебном году бюджетных мест и часов занятий в музыкальных школах и академиях искусств Волгограда стало неприятным сюрпризом для педагогов, учеников и родителей, сообщает ИА «Высота 102». Как стало известно информагентству, согласно поступившей сверху разнарядке музыкальные школы вынуждены урезать в расписаниях часы уроков сольфеджио, фортепьяно, музлитературы, джазовой импровизации, духовых оркестров. Соответственно, «ниже плинтуса» упала и без того низкая зарплата педагогов – специалистов высокой квалификации, отдающих обучению юных музыкантов все силы и душу. На сегодняшний день, на индивидуальные занятия по специальности (игре на определенном инструменте), например, с первоклассником, выделяется всего 1 академический час в неделю. Общее фортепьяно, до...
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|Телеком
|05.09.2017 16:32
«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в рамках мастер-класса рассказал о том, какие профессиональные качества и специальности будут востребованы в цифровой экономике, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. «Чем занимается Ростелеком? Это телемедицина, биометрия, большие данные. Технологии виртуальной реальности, которые появились для игр, теперь используются в архитектуре и для тренировки пилотов. Телемедицина позволит не ходить в поликлинику. Умные браслеты, кровати и подушки будут обрабатывать информацию о нашем здоровье. «Ростелеком» внедряет технологию распознавания речи, чтобы врачи могли не записывать жалобы пациента и не тратить на это время», – подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил...
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|Расследования
|05.09.2017 16:25
Завтра в Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области приступят к рассмотрению первых исков, поданных комитетом по управлению госимуществом Волгоградской области в отношении жителей поселка Колхозная Ахтуба с формулировкой «об истребовании земельных участков из чужого владения». Как рассказали жители поселка, которые рискуют потерять право собственности на свои участки, повестки в суд продолжают поступать и другим их соседям – судебные заседания назначены вплоть до конца месяца. Между тем, жители поселка до сих пор не могут узнать, как выполняется поручение губернатора Волгоградской области, данное им в минувшую субботу после встречи с главой Среднеахтубинского района Геннадием Шевцовым. Напомним, пресс-служба по итогам этой встречи...
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|Газетный киоск
|05.09.2017 16:03
Ставрополь. 5 сентября. ИНТЕРФАКС-ЮГ Ставрополь стал первым городом на юге России, где открылся региональный мультимедийный исторический парк-музей "Россия - моя история", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг". "Сегодня мы открываем четвёртый в России исторический парк из 24 задуманных. В этом историческом парке школьники, молодёжь, взрослые увидят документы истории, а не интерпретацию истории, посетителям будут предоставлены именно исторические документы и факты", - сказал на открытии музея председатель патриаршего Совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов). В рамках экспозиции парка-музея представлена в подробностях вся тысячелетняя история России - с древнейших времен и до наших лет. Экспозицию создают 900 мультимедийных стендов, формирующих единый...
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|Расследования
|05.09.2017 14:13
Задержаны шестеро работников одного из волгоградских заводов, более года промышлявшие кражей ферросплавов и цветных металлов с родного предприятия. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, на след злоумышленников вышли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду вместе с коллегами из регионального управления ФСБ. Рабочих задержали с поличным - при разгрузке 2,5 тонн украденного метала стоимостью более 3 миллионов рублей. По версии правоохранителей, воры действовали осторожно и по сложной схеме. Сначала украденный металл они хранили в тайниках на самом предприятии. Затем, при помощи «своих» охранников, вывозили его с территории. Чтобы сбыть с...
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|Общество
|05.09.2017 13:54
Подведены итоги летней оздоровительной кампании для детей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних Волгограда и области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в этом году отдохнули в оздоровительных лагерях и профильных сменах почти полторы тысячи трудных подростков, а более трехсот получили временную работу. Специальные смены были проведены в Новониколаевском, Дубовском и Среднеахтубинском районах. Для участников смен сотрудники полиции, помимо профилактических бесед и лекций, организовывали экскурсии на Мамаев курган, в музей-панораму «Сталинградская битва», посещали ребята и цирковые представления. За период оздоровительного отдыха подросткам показали выступления бойцов отряда спецназначения «Гром», а также познакомили...
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6 сентября 11:05
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В Волгограде задержали отца и сына за телефонное мошенничество в Ростове-на-Дону 3
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5 сентября 12:30
5 сентября 12:25
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6 сентября 09:55
6 сентября 09:32
В Волгограде задержали отца и сына за телефонное мошенничество в Ростове-на-Дону 3
6 сентября 08:49
6 сентября 08:09
5 сентября 12:25
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5 сентября 10:29
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