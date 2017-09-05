Волгоградские врачи спасают пострадавшего от взрыва газа подростка

Двое волгоградцев - отец и сын - были задержаны сотрудниками отдела «К» (по борьбе с киберпреступлениями) ГУ МВД России по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» правоохранители, волгоградцев обвиняют в телефонном мошенничестве. Свои артистические способности они применяли для обмана доверчивых ростовчан. Они звонили жителям соседней области и представляясь знакомыми просили перечислить им деньги, чтобы откупиться от сотрудника ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Для большей достоверности они имитировали окружающую обстановку вплоть до переговоров инспекторов по рации, а затем просили перечислить им деньги, чтобы "откупиться" от полицейских. Обычно мошенники запрашивали не более 30 тысяч рублей. После получения денег на счет...

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