Масштабная реконструкция тепловых сетей идет во всех районах Волгограда

В Волгограде продолжается масштабная модернизация объектов теплового хозяйства, стартовавшая в мае этого года: всего в работе находится свыше 36 км магистралей. Повсеместное обновление инженерных коммуникаций, снабжающих горячей водой и теплом жилые дома и социальные объекты города, ведется в рамках инвестиционной программы «Концессий теплоснабжения», сообщили ИА «Высота 102» в компании.

Одновременно ведется строительство трех современных газовых блочно-модульных котельных, одна из которых до конца текущего года заменит устаревшую мазутную котельную в поселке Южный Красноармейского района. Кроме того, осуществляется переустройство устаревшей котельной на ул. Атласова, 6, в результате чего теплом будут обеспечены 76 многоквартирных домов.

Такое масштабное обновление коммунальной инфраструктуры в Волгограде происходит впервые. Если в 2016 году были обновлены тепловые сети на сумму 180 млн рублей, то в этом году «Концессии теплоснабжения» инвестируют в модернизацию теплового хозяйства города 1,85 млрд рублей, то есть в 10 раз больше. Всего же до 2019 года в реконструкцию системы теплоснабжения планируется вложить 6,4 млрд рублей.