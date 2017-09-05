В Волгограде отменили мягкий приговор заведующей центром реабилитации за "мертвые души"

Прокуратура настояла на отмене в апелляционной инстанции "мягкого" приговора в отношении заведующей филиалом государственного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический центр реабилитации" Ольги Стручковой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на определение облсуда, дело направлено на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд, но в ином составе. Как ранее сообщало информагентство, в июне этого года Красноармейский районный суд приговорил Ольгу Стручкову за мошенничество к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее подельницу Ольгу Клонову тоже признали виновной и осудили условно. Гособвинение обжаловало приговор районного суда, посчитав его чрезмерно мягким, незаконным и несправедливым. В свою очередь в апелляции защитники Стручковой настаивали на оправдательном приговоре, а представители осужденной Клоновой просили оставить его без изменения.

Напомним, в районном суде было доказано, что благодаря старшей медсестре Клоновой работала преступная схема: именно она вносила в табели учета рабочего времени несоответствующие данные о якобы отработанных рабочих днях "призрачных" санитарок, которые на самом деле "трудились" только на бумаге. Сбор доказательств лег в основу 21 тома уголовного дела. Более 1,5 тысячи листов составило обвинительное заключение, изобличающее всю преступную схему злоумышленниц. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.



