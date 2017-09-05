«Высота 102 ТВ»: Делегация КНР запечатлела роскошь триумфального зала музея-панорамы «Сталинградская битва»

Смотрите сегодня в программе: встреча сопредседателей российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав государств прошла сегодня в Волгограде. Преимущество отечественным гаджетам: делегация Госсовета КНР запечатлела на китайские смартфоны роскошь триумфального зала музея-панорамы «Сталинградская битва». Наворовали металла и ферросплавов на миллионы: группа сотрудников одного из волгоградских заводов попалась с поличным. Первый суд завтра: надежды владельцев земли в Колхозной Ахтубе на приостановление исков от комитета по управлению госимуществом Волгоградской области не оправдались. Восемь муниципалитетов Волгоградской области получили бюджетные трансферты: деньги пойдут на оказание помощи пострадавшим от пожаров.







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