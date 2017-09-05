



Ставрополь. 5 сентября. ИНТЕРФАКС-ЮГ

Ставрополь стал первым городом на юге России, где открылся региональный мультимедийный исторический парк-музей "Россия - моя история", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Сегодня мы открываем четвёртый в России исторический парк из 24 задуманных. В этом историческом парке школьники, молодёжь, взрослые увидят документы истории, а не интерпретацию истории, посетителям будут предоставлены именно исторические документы и факты", - сказал на открытии музея председатель патриаршего Совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов).

В рамках экспозиции парка-музея представлена в подробностях вся тысячелетняя история России - с древнейших времен и до наших лет. Экспозицию создают 900 мультимедийных стендов, формирующих единый "живой" учебник.

Интерактивный контент комплекса включает пять тематических направлений. Подвиги и жизнеописание князей, воинов и дипломатов древности, историю быта, сеть древних торговых путей и мультимедийные реконструкции легендарных сражений времен становления Московии - это и многое другое увидят гости парка в экспозиции "Рюриковичи".





В экспозиции "Романовы" освещаются события, которые пережила наша страна за 300 лет правления последней царской династии.

Посещение третьей экспозиции - "1914-1945: От великих потрясений к Великой Победе", позволит посетителям понять причины революций в России, дать себе ответы на вопросы о том, как случилось, что власть и народ допустили подобное, и как избежать повторения трагических событий.

В четвертой экспозиции - "От Победы в Великой Отечественной войне до 2017 года" - освещен исторический период новейшей истории, напрямую затрагивающий жизнь каждого сегодняшнего жителя страны.

Наконец - экспозиция о Ставрополье, отражающая, в том числе, информацию о взаимодействии народов Северного Кавказа, включает в себя видеопроекционные коллажи, рассказывающие о многовековой истории жизни в Предкавказье, начиная с культур эпохи бронзы и Шелкового пути. Важное место в ней займут материалы о становлении и особенностях культуры православия в северокавказском регионе.

Отдельно в региональной экспозиции освещена роль исторических личностей, которые внесли вклад в развитие региона - А.Пушкина, М.Лермонтова, Л.Толстого, генерала А.Ермолова, генерал-губернаторов И.Якоби и Н.Никифораки.

На прилегающей к музейному комплексу территории площадью около 8 га расположены открытый амфитеатр на 480 мест, зона отдыха с детской площадкой. Входная группа в парковый комплекс украшена колоннадами.

Первый музейно-выставочный комплекс "Россия - моя история" открылся в декабре 2015 года на ВДНХ в Москве, в июне 2017 года - в Уфе, накануне - Екатеринбурге. Аналогичные мультимедийные исторические комплексы появятся и в других регионах России, в том числе в Волгограде и Краснодаре.



