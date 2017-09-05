



Подведены итоги летней оздоровительной кампании для детей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних Волгограда и области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в этом году отдохнули в оздоровительных лагерях и профильных сменах почти полторы тысячи трудных подростков, а более трехсот получили временную работу. Специальные смены были проведены в Новониколаевском, Дубовском и Среднеахтубинском районах. Для участников смен сотрудники полиции, помимо профилактических бесед и лекций, организовывали экскурсии на Мамаев курган, в музей-панораму «Сталинградская битва», посещали ребята и цирковые представления.





За период оздоровительного отдыха подросткам показали выступления бойцов отряда спецназначения «Гром», а также познакомили с работой кинологов. Побывали дети и в гостях на базе ОМОНа. Там ребятам увидели вооружение, автотехнику и специальные средства, которыми пользуются бойцы.

Начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних полковник полиции Юрий Марченко подчеркнул, что в этом году удалось организовать летний отдых и обеспечить работой более чем 85% детей, состоящих на учете в органах внутренних дел.



