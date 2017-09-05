Волгоградские правоохранители нашли завод, где рабочие наворовали металл на миллионы





Задержаны шестеро работников одного из волгоградских заводов, более года промышлявшие кражей ферросплавов и цветных металлов с родного предприятия. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, на след злоумышленников вышли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду вместе с коллегами из регионального управления ФСБ. Рабочих задержали с поличным - при разгрузке 2,5 тонн украденного метала стоимостью более 3 миллионов рублей.

По версии правоохранителей, воры действовали осторожно и по сложной схеме. Сначала украденный металл они хранили в тайниках на самом предприятии. Затем, при помощи «своих» охранников, вывозили его с территории. Чтобы сбыть с рук украденное, похитители открыли подставные фирмы, которые были зарегистрированы на родственников, и уже через них продавали ценный металл на свой же завод.

Как сообщают в полиции, при обыске в домах участников шайки и офисе их «фирмы» полицейские изъяли черновые записи, электронные носители информации, банковские карты, а также 460 тысяч рублей.

Подозреваемые уже сознались в совершенном, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ – «Кража». Теперь всем им грозит до десяти лет лишения свободы. На данный момент задержанные находятся под домашним арестом. Между тем, название завода, где орудовала группировка, в ГУ МВД по Волгоградской области тщательно скрывают.



