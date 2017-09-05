|Расследования
|05.09.2017 14:13
Волгоградские правоохранители нашли завод, где рабочие наворовали металл на миллионы
Задержаны шестеро работников одного из волгоградских заводов, более года промышлявшие кражей ферросплавов и цветных металлов с родного предприятия. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, на след злоумышленников вышли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду вместе с коллегами из регионального управления ФСБ. Рабочих задержали с поличным - при разгрузке 2,5 тонн украденного метала стоимостью более 3 миллионов рублей.
По версии правоохранителей, воры действовали осторожно и по сложной схеме. Сначала украденный металл они хранили в тайниках на самом предприятии. Затем, при помощи «своих» охранников, вывозили его с территории. Чтобы сбыть с рук украденное, похитители открыли подставные фирмы, которые были зарегистрированы на родственников, и уже через них продавали ценный металл на свой же завод.
Как сообщают в полиции, при обыске в домах участников шайки и офисе их «фирмы» полицейские изъяли черновые записи, электронные носители информации, банковские карты, а также 460 тысяч рублей.
Подозреваемые уже сознались в совершенном, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ – «Кража». Теперь всем им грозит до десяти лет лишения свободы. На данный момент задержанные находятся под домашним арестом. Между тем, название завода, где орудовала группировка, в ГУ МВД по Волгоградской области тщательно скрывают.
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«Ситуация на «Химпроме» стабилизирована, есть предпосылки для начала реализации инвестиционных проектов» - так было заявлено на...
|Экономика
|05.09.2017 17:36
В Волгограде продолжается масштабная модернизация объектов теплового хозяйства, стартовавшая в мае этого года: всего в работе находится свыше 36 км магистралей. Повсеместное обновление инженерных коммуникаций, снабжающих горячей водой и теплом жилые дома и социальные объекты города, ведется в рамках инвестиционной программы «Концессий теплоснабжения», сообщили ИА «Высота 102» в компании. Одновременно ведется строительство трех современных газовых блочно-модульных котельных, одна из которых до конца текущего года заменит устаревшую мазутную котельную в поселке Южный Красноармейского района. Кроме того, осуществляется переустройство устаревшей котельной на ул. Атласова, 6, в результате чего теплом будут обеспечены 76...
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|Расследования
|05.09.2017 17:22
Прокуратура настояла на отмене в апелляционной инстанции "мягкого" приговора в отношении заведующей филиалом государственного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический центр реабилитации" Ольги Стручковой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на определение облсуда, дело направлено на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд, но в ином составе. Как ранее сообщало информагентство, в июне этого года Красноармейский районный суд приговорил Ольгу Стручкову за мошенничество к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее подельницу Ольгу Клонову тоже признали виновной и осудили условно. Гособвинение обжаловало приговор районного суда, посчитав его чрезмерно мягким, незаконным и несправедливым. В свою очередь...
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|Культура
|05.09.2017 16:41
Резкое сокращение в новом учебном году бюджетных мест и часов занятий в музыкальных школах и академиях искусств Волгограда стало неприятным сюрпризом для педагогов, учеников и родителей, сообщает ИА «Высота 102». Как стало известно информагентству, согласно поступившей сверху разнарядке музыкальные школы вынуждены урезать в расписаниях часы уроков сольфеджио, фортепьяно, музлитературы, джазовой импровизации, духовых оркестров. Соответственно, «ниже плинтуса» упала и без того низкая зарплата педагогов – специалистов высокой квалификации, отдающих обучению юных музыкантов все силы и душу. На сегодняшний день, на индивидуальные занятия по специальности (игре на определенном инструменте), например, с первоклассником, выделяется всего 1 академический час в неделю. Общее фортепьяно, до...
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|Телеком
|05.09.2017 16:32
«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в рамках мастер-класса рассказал о том, какие профессиональные качества и специальности будут востребованы в цифровой экономике, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. «Чем занимается Ростелеком? Это телемедицина, биометрия, большие данные. Технологии виртуальной реальности, которые появились для игр, теперь используются в архитектуре и для тренировки пилотов. Телемедицина позволит не ходить в поликлинику. Умные браслеты, кровати и подушки будут обрабатывать информацию о нашем здоровье. «Ростелеком» внедряет технологию распознавания речи, чтобы врачи могли не записывать жалобы пациента и не тратить на это время», – подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил...
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|Расследования
|05.09.2017 16:25
Завтра в Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области приступят к рассмотрению первых исков, поданных комитетом по управлению госимуществом Волгоградской области в отношении жителей поселка Колхозная Ахтуба с формулировкой «об истребовании земельных участков из чужого владения». Как рассказали жители поселка, которые рискуют потерять право собственности на свои участки, повестки в суд продолжают поступать и другим их соседям – судебные заседания назначены вплоть до конца месяца. Между тем, жители поселка до сих пор не могут узнать, как выполняется поручение губернатора Волгоградской области, данное им в минувшую субботу после встречи с главой Среднеахтубинского района Геннадием Шевцовым. Напомним, пресс-служба по итогам этой встречи...
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|Газетный киоск
|05.09.2017 16:03
Ставрополь. 5 сентября. ИНТЕРФАКС-ЮГ Ставрополь стал первым городом на юге России, где открылся региональный мультимедийный исторический парк-музей "Россия - моя история", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг". "Сегодня мы открываем четвёртый в России исторический парк из 24 задуманных. В этом историческом парке школьники, молодёжь, взрослые увидят документы истории, а не интерпретацию истории, посетителям будут предоставлены именно исторические документы и факты", - сказал на открытии музея председатель патриаршего Совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов). В рамках экспозиции парка-музея представлена в подробностях вся тысячелетняя история России - с древнейших времен и до наших лет. Экспозицию создают 900 мультимедийных стендов, формирующих единый...
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|Расследования
|05.09.2017 15:06
К обязательным работам на срок до 230 часов приговорили жителя Волгоградской области Павла Журавлева, который угрожал убить соседку. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на определение облсуда, конфликт возник на почве личных неприязненных отношений в мае этого года. Находясь на территории домовладения, он хотел запугать женщину, схватив молоток и замахнувшись на нее. Затем, видимо желая усилить эффект, мужчина вынес из дома ружье, направил его в сторону соседки, угрожая ее жизни. Свою вину он признал в полном объеме. Потерпевшая не согласилась с данным приговором и обжаловала его. Женщина просила назначить дебоширу реальное наказание, так как он использовал оружие. Однако в...
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|Общество
|05.09.2017 13:54 (Обновлено: 05.09.2017 13:59)
Подведены итоги летней оздоровительной кампании для детей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних Волгограда и области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в этом году отдохнули в оздоровительных лагерях и профильных сменах почти полторы тысячи трудных подростков, а более трехсот получили временную работу. Специальные смены были проведены в Новониколаевском, Дубовском и Среднеахтубинском районах. Для участников смен сотрудники полиции, помимо профилактических бесед и лекций, организовывали экскурсии на Мамаев курган, в музей-панораму «Сталинградская битва», посещали ребята и цирковые представления. За период оздоровительного отдыха подросткам показали выступления бойцов отряда спецназначения «Гром», а также познакомили с работой кинологов. Побывали...
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|Общество
|05.09.2017 13:01
Показом спектакля «Следствие ведет Кот в сапогах» началась для первоклассников из Котельниково Волгоградской области первая встреча с миром знаний. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «ЕвроХим-ВолгаКалий», компания позаботилась о том, чтобы для первоклассников города начало учебного года стало сказочным днем, полным радости, смеха и добрых впечатлений и пригласила ребят в театр. Сказка-мюзикл подарила детям увлекательное путешествие в сказочный мир. «С огромным интересом юные зрители разузнали, о чем же на самом деле мечтают Красная Шапочка и Серый волк, любит ли Золушка наводить порядок в доме, и в чем причина несчастий и плохого настроения злой мачехи и Снежной Королевы....
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|Спорт
|05.09.2017 12:30
Сразу три команды – «Академия «Ротор» и командированные профессиональными клубами «Ротор-Волгоград» и «Ротор-Волгоград-2» - представляли город-герой на межрегиональном этапе Кубка РФС по футболу среди команд клубов ФНЛ и ПФЛ из футболистов не старше 2000 года рождения по зоне «Черноземье», сообщает ИА «Высота 102». Согласно существующим регламентам, каждая команда, выступающая в ФНЛ или ПФЛ, обязана прислать на эти соревнования свою юношескую команду - иначе клубу грозит штраф и дисциплинарные санкции. В структуре клубов «Ротор-Волгоград» и "Ротор-Волгоград-2" своих детско-юношеских футбольных школ в данный момент нет,...
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|Происшествия
|05.09.2017 12:25
Семья из Волгоградской области - 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, 34-летняя женщина и 4-летний мальчик погибли в ДТП в Красноярском крае, 11-летний и 22-летний пассажиры находятся в больнице. По данным пресс-службы ГИБДД по Красноярскому краю, - сообщает ИА «Высота 102», - причиной аварии стал лось, выбежавший на трассу. Мужчина за рулем не успел среагировать и сбил животное, вылетев на «встречку» и протаранив грузовик Hino под управлением 37-летнего водителя. Полицейские установили, что в ВАЗе ехала семья из Волгоградской области. Также выяснилось, что погибший ребенок находился на руках у своей матери, сидевшей на заднем сиденье. В настоящее время проводится доследственная проверка.
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|Политика
|05.09.2017 12:22
Встреча сопредседателей российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав государств проходит в эти минуты в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", участие в работе комиссии принимают вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и его китайский коллега - вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян. Напомним, представители российской и китайской делегаций прибыли в Волгоград еще накануне. Дмитрий Рогозин и Ван Ян уже успели пообщаться лично и даже покатались вечером на теплоходе. Вице-премьера Госсовета КНР поездка по Волге впечатлила. "Мы вместе ездили на теплоходе по Волге, обсудили развитие двухстороннего сотрудничества. Прекрасная Волга и гостеприимство российского народа...
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|Происшествия
|05.09.2017 12:15
Задержаны трое подростков, жителей Красноармейского района, устроившие настоящую травлю 36-летней женщины, жившей в том же районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, травлю устроил 15-летний сын бывшего сожителя потерпевшей. Подросток подговорил двоих своих друзей (15 и 17 лет), чтобы те помогли отомстить бывшей мачехе. Так, 30 июня, юные «мстители» порезали колеса и разбили стекла и зеркала машины волгоградки. Не удовлетворившись результатом, подростки предприняли еще две нападки. Так, днем 26 августа, они исписали стены подъезда и дверь квартиры потерпевшей нецензурными надписями и подложили под дверь траурный венок. Той же ночью, когда женщина гостила в Светлоярском районе, подростки облили...
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|Происшествия
|05.09.2017 11:52
Запас пороха и охотничьих патронов незаконно держал в своем доме житель приграничного хутора Камышовка Палласовского района Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погрануправление ФСБ России по региону. У хуторянина были обнаружены около 300 граммов пороха, устройства для зарядки охотничьих патронов, несколько десятков гильз, а также стеклянная банка емкостью 100 мл с капсюлями для изготовления охотничьих патронов. Санкция статьи за совершенное преступление предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.
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|Аналитика
|05.09.2017 11:50 (Обновлено: 05.09.2017 11:50)
Затраты на научные исследования и разработки в Волгоградской области в I полугодии 2017 г. составили более 1,5 миллиарда рублей, что на 17,5 % выше, чем за аналогичный период 2016 г. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат. При этом на долю организаций предпринимательского сектора пришлось 72% расходов на эти цели, на долю сектора высшего образования и государственного сектора – 17% и 11% соответственно.
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Волгоградские правоохранители нашли завод, где рабочие наворовали металл на миллионы 14
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Расследования
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Волгоградские правоохранители нашли завод, где рабочие наворовали металл на миллионы 14
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