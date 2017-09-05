ОНФ: Городские леса и парки Волгоградской области деградировали от отсутствия ухода

Городские леса и парки Волгоградской области, составляющие естественный «зеленый щит» и являющиеся «легкими» региона и областного центра, в настоящее время находятся в крайне деградирующем состоянии. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области по итогам серии экологических рейдов, проведенных по лесничествам районов Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ. Активисты вместе с представителями центра защиты леса Волгоградской области выявили плохое состояние зеленых насаждений и отсутствие санитарно-оздоровительных мероприятий на территориях, где деревья уже давно засохли. За территориями, всего несколько лет назад засаженными лесными культурами, также никто не следит и не ухаживает. Кроме работы по предотвращению опасности возникновения здесь очагов пожаров, подобные насаждения должны быть обследованы и назначены в санитарную рубку во избежание возникновения очагов вредителей и болезней леса. Единственное мероприятие по уходу за лесополосами, зафиксированное активистами ОНФ во всех районах, – это опашка земли. В отдельных участковых лесничествах, таких, как Кировское и Красноармейское, проведено устройство минерализованной полосы, частично убраны сухостои и установлены информационные щиты на противопожарную тематику.

«В самом городе давно утрачена и не восстанавливается система полива, каждое лето парки сохнут и погибают. В плохом состоянии и зеленые полосы вдоль продольных магистралей, ни одно из предприятий не имеет санитарной зеленой зоны. Кроме того, нет семенного фонда, основной деятельностью городского питомника, производившего ранее адаптивный посадочный материал, стал почему-то приют бездомных животных. Представители администрации Волгограда обещали нам создание концепции озеленения к апрелю текущего года, но ее до сих пор нет», – рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в области, член региональной ревизионной комиссии Народного фронта Константин Глушенок.

Волгоградские активисты Народного фронта выступили с инициативой создания «зеленого щита» вокруг областного центра, с соответствующим ходатайством они обратились в Общественную палату региона и волгоградскую облдуму. Общественники намерены держать вопрос на контроле на всех предстоящих стадиях рассмотрения.