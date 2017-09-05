Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» подарила первоклассникам Котельниково сказку





Показом спектакля «Следствие ведет Кот в сапогах» началась для первоклассников из Котельниково Волгоградской области первая встреча с миром знаний. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «ЕвроХим-ВолгаКалий», компания позаботилась о том, чтобы для первоклассников города начало учебного года стало сказочным днем, полным радости, смеха и добрых впечатлений и пригласила ребят в театр. Сказка-мюзикл подарила детям увлекательное путешествие в сказочный мир

«С огромным интересом юные зрители разузнали, о чем же на самом деле мечтают Красная Шапочка и Серый волк, любит ли Золушка наводить порядок в доме, и в чем причина несчастий и плохого настроения злой мачехи и Снежной Королевы. Во время спектакля дети сами стали героями сказки. О том, насколько увлекательно самим стать творцами чудес и переживать волшебные приключения, говорили радостный смех, блестящие глаза детей и оживленный диалог маленьких зрителей со своими сказочными друзьями на сцене», - рассказали организаторы показа.





По завершении спектакля каждый первоклассник получил в подарок школьный набор. По уже сложившейся доброй традиции подарки от компании и теплые напутствия счастливого пути во взрослую жизнь первоклассникам передали молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия».



