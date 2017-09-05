







Встреча сопредседателей российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав государств проходит в эти минуты в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", участие в работе комиссии принимают вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и его китайский коллега - вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян. Напомним, представители российской и китайской делегаций прибыли в Волгоград еще накануне. Дмитрий Рогозин и Ван Ян уже успели пообщаться лично и даже покатались вечером на теплоходе. Вице-премьера Госсовета КНР поездка по Волге впечатлила.













"Мы вместе ездили на теплоходе по Волге, обсудили развитие двухстороннего сотрудничества. Прекрасная Волга и гостеприимство российского народа произвели на меня и моих коллег очень хорошее впечатление", - сказал Ван Ян. Он также сообщил, что возложил венок на Мамаевом кургане и поделился своими впечатлениями о Волгограде, назвав его быстроразвивающимся городом.













Стороны много говорили о сотрудничестве двух стран. Вспоминали не только настоящее, но и героическое прошлое. Так, в своей речи губернатор Андрей Бочаров уделил внимание тому, что Россия и Китай были и остаются союзниками. Он вспомнил знаковые страницы военной истории, а в завершении выступления пригласил китайский гостей в Волгоград на празднование 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Дмитрий Рогозин сообщил о том, что сотрудничество между Россией и Китаем активно развивается по всем направлениям. К примеру, наращивает обороты торговля между странами. Только за первое полугодие этого года товарооборот вырос на 35%.













Далее заседание комиссии продолжилось уже без участия представителей российских и китайских СМИ. Известно, что стороны обсуждают вопросы экономического сотрудничества, совместные проекты в области гражданской авиации, атомной энергетики и освоении Арктики.



