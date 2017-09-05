В Волгограде подросток с друзьями задержаны за травлю мачехи

Задержаны трое подростков, жителей Красноармейского района, устроившие настоящую травлю 36-летней женщины, жившей в том же районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, травлю устроил 15-летний сын бывшего сожителя потерпевшей. Подросток подговорил двоих своих друзей (15 и 17 лет), чтобы те помогли отомстить бывшей мачехе.

Так, 30 июня, юные «мстители» порезали колеса и разбили стекла и зеркала машины волгоградки. Не удовлетворившись результатом, подростки предприняли еще две нападки. Так, днем 26 августа, они исписали стены подъезда и дверь квартиры потерпевшей нецензурными надписями и подложили под дверь траурный венок. Той же ночью, когда женщина гостила в Светлоярском районе, подростки облили ее автомобиль горючей жидкостью и подожгли. Тогда они и попали в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, что злоумышленники хорошо подготовились, они орудовали в перчатках и масках с прорезями для глаз.

В отношении несовершеннолетних возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» и по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога» и часть 2 статьи. 214 УК РФ «Вандализм». Подростки находятся под подпиской о невыезде.