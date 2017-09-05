В Волгограде сокращают институт бюджетных музыкальных школ

Резкое сокращение в новом учебном году бюджетных мест и часов занятий в музыкальных школах и академиях искусств Волгограда стало неприятным сюрпризом для педагогов, учеников и родителей, сообщает ИА «Высота 102». Как стало известно информагентству, согласно поступившей сверху разнарядке музыкальные школы вынуждены урезать в расписаниях часы уроков сольфеджио, фортепьяно, музлитературы, джазовой импровизации, духовых оркестров. Соответственно, «ниже плинтуса» упала и без того низкая зарплата педагогов – специалистов высокой квалификации, отдающих обучению юных музыкантов все силы и душу. На сегодняшний день, на индивидуальные занятия по специальности (игре на определенном инструменте), например, с первоклассником, выделяется всего 1 академический час в неделю. Общее фортепьяно, до этого обязательное для всех – и скрипачей, и трубачей, - по мнению чиновников, сегодня уже ни к чему. Как рассказала ИА «Высота 102» мама одной из воспитанниц музыкальной школы №1 Екатерина Якименко, ее дочь, которая в этом году заканчивает обучение по классу скрипки, поставили перед фактом: с 1 сентября дополнительных занятий по фортепьяно больше не будет. Позднее, уже в разговоре с мамой девочки, педагоги пояснили, что отменяются только бесплатные занятия. «Сказали, если вы хотите заниматься - платите. Озвучили расценки: три занятия по фортепьяно обойдутся мне примерно в 900 рублей. Для сравнения, в месяц за обучение дочери в музыкальной школе я плачу 300 рублей. Мне кажется, что это неправильно» - возмущается родительница. «Спрашиваю: почему так? Отвечают: такой учебный план спустили с городского комитета культуры. Говорят, что денег нет, а поэтому всем музыкальным школам теперь надо учиться зарабатывать. Получается, теперь главная задача не учить детей, а зарабатывать на них» , - рассказала собеседница агентства. Возмущенные коммерциализацией музыкального образования родители подготовили открытое письмо в городской комитет культуры с требованием разъяснить ситуацию.













Мамы и папы юных музыкантов недоумевают - если раньше музыкальные школы гордились своими духовыми, джазовыми оркестрами, фольклорными ансамблями, то теперь и эти занятия сокращены до предела. Конечно, обучить детей полноценной игре на инструментах при таком расписании просто невозможно. Знаменитый институт музыкальных школ, когда дети за годы обучения становились профессионалами, постепенно выводят на уровень кружка по интересам. Коммерческие занятия, которые вынуждены активно предлагать в «музыкалках», большинству родителей просто не по карману. Соответственно, все меньше детей имеют шанс проявить таланты и когда-нибудь прославить Волгоград на мировых сценах. Что уж говорить об общем уровне культуры, эстетическом развитии, умении понимать прекрасное – ведь это на всю жизнь остается с теми, кто закончил музыкальную школу. А что касается педагогов, искренне любящих свою профессию, то местная политика «урезания и унижения» грозит серьезными потерями специалистов.

Попытки ИА «Высота 102» получить по телефону комментарий в городском комитете культуры по поводу состояния дел в музыкальных школах Волгограда успехом не увенчались – чиновники то оказывались на совещаниях в администрации, то просто не отвечали на звонки.



