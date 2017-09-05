Сразу три команды – «Академия «Ротор» и командированные профессиональными клубами «Ротор-Волгоград» и «Ротор-Волгоград-2» - представляли город-герой на межрегиональном этапе Кубка РФС по футболу среди команд клубов ФНЛ и ПФЛ из футболистов не старше 2000 года рождения по зоне «Черноземье», сообщает ИА «Высота 102». Согласно существующим регламентам, каждая команда, выступающая в ФНЛ или ПФЛ, обязана прислать на эти соревнования свою юношескую команду - иначе клубу грозит штраф и дисциплинарные санкции. В структуре клубов «Ротор-Волгоград» и "Ротор-Волгоград-2" своих детско-юношеских футбольных школ в данный момент нет, поэтому за их счет на турнир были отправлены команды волгоградского колледжа олимпийского резерва (в качестве «Ротора-Волгограда») и центра подготовки «Зенит-Волгоград» (в качестве «Ротора-Волгограда-2»). При этом, как утверждает руководитель Академии «Ротор» Артем Королев, облспорткомитетом и президентом ГАУ ВО ФК «Ротор-Волгоград» Андреем Рекечинским был проигнорирован тот факт, что команда Академии «Ротор» 2000 года рождения по результатам последних двух лет является сильнейшей в зоне Черноземье и могла бы достойно представить один из профессиональных клубов.

«За несколько недель до турнира мы обратились с письмами к руководителям «Ротора-Волгоград» и «Ротора-Волгоград-2», а также в облспорткомитет. Но в итоге нам пришли отказы. Президент ГАУ ВО ФК «Ротор-Волгоград» Андрей Рекечинский сообщил, что его клуб не может отправить на турнир команду от «Академии «Ротор», которая не финансируется из бюджета. Как мы поняли, руководитель клуба почему-то считает, что частные средства, которые находит федерация для воспитания юных футболистов, это плохо… На Кубок РФС среди команд 2003 года мы также предлагали выставить свою команду - двукратного победителя Первенства России МОА «Черноземье», но и здесь нам отказали», - рассказал ИА «Высота 102» Артем Королев.

Президент областной футбольной федерации (в структуру которой входит Академия «Ротор»), член исполкома РФС Рохус Шох пояснил, что, когда из волгоградских клубов пришли отказы, был внимательно изучен регламент и найдена возможность допустить к соревнованиям команду от Академии «Ротор», несмотря на то, что ее не делегировал ни один профессиональный клуб. «Федерация футбола считает, что в турнирах такого ранга должны выступать сильнейшие, коими являются воспитанники Академии «Ротор» 2000 и 2003 гг.р. Нам пришлось искать дополнительные средства на эту поездку. При этом подчеркну, областная Федерация футбола живет только за счет частных инвестиций, спонсоров, взносов, помощи РФС!», - сказал Рохус Шох.

В итоге команда от Академии «Ротор» с игроками 2000 г.р. под руководством Альберта Гудимова завоевала право играть во всероссийском финале Кубка, заняв 2 место (6 побед и 1 ничья в 7 матчах). Примечательно, что в одной из игр турнира в Тамбове встретились команды Академии «Ротор» и «Ротора-Волгоград-2» - Академия «Ротор» разгромила ровесников-земляков со счетом 15:0.

«Представители из других городов не могут понять, что у нас в Волгограде происходит, - рассказал ИА «Высота 102» тренер команды Академия «Ротор» 2000 г.р. Альберт Гудимов. - Приехали сразу три «Ротора», причем две команды присланы профессиональными клубами, а мы вроде как сами по себе. У меня коллеги спрашивают, почему так произошло, почему команды «ВКОР» и «Зенит» теперь называются «Ротор-Волгоград»? Я только руками развести могу. Ребята, которых тренирую, тоже не понимают, чем они не угодили руководителям «Ротора» и «Ротора-2». Да и тех юношей, которые приехали от «Ротора-Волгоград-2», тоже по-человечески жаль. Они пока не готовы на таком уровне играть, их бросили как "пушечное мясо" на более подготовленных соперников », - поделился мнением Альберт Гудимов.

Съездившие на неделю в Тамбов за бюджетные средства футболисты заняли на турнире, соответственно, 9 и 14 места из 14 участников. И, если команда от ВКОРа, в состав которой, помимо волгоградцев, входили ребята из других городов и других регионов, смогла оказать хоть какое-то сопротивление соперникам, то «Зенит-Волгоград» (он же «Ротор-Волгоград-2») потерпел поражения во всех семи играх с общим счетом 1:63. Видимо, после такого фиаско руководство «второго» клуба пришло к мнению, что лучше все-таки платить штрафы, чем смотреть на плачевные результаты, и на аналогичный турнир среди футболистов 2003-го года рождения команду и вовсе не отправило. По имеющейся информации этот прецедент в ближайшее время будет серьезно разбираться в Российском футбольном союзе.

Недоумение по поводу пренебрежительного отношения спортивных функционеров к талантливым воспитанникам волгоградской школы выразил старший тренер Академии «Ротор» Андрей Дуров: «Мы целый буквально год упрашивали позвать ребят-выпускников 1999-го года рождения хотя бы на просмотр в «Ротор-Волгоград» или созданный для развития местной молодежи «Ротор-Волгоград-2», нас тоже не услышали. В итоге самые талантливые разъехались по другим регионам, подписав, в том числе, контракты с клубами премьер лиги. Меньше чем через год к выпуску подойдет 2000-й год. Если здесь на них не обратят внимания, им тоже придется уезжать. Хотя все наши ребята мечтают играть за «Ротор» и болеют за него». Уехавшие воспитанники, о которых говорит Андрей Дуров, летом подписали свои первые контракты с такими клубами как «Анжи» (Махачкала), «Урал» (Екатеринбург) и столичным «Араратом». Чуть раньше перебравшийся в Москву вратарь Дэвид Сангаре заключил соглашение с «Динамо».

«Пока все разговоры о ставке на местных воспитанников, остаются разговорами. Отток талантливых ребят в другие регионы не прекращается!»,- негодует лучший бомбардир в истории чемпионатов России , обладатель почетного звания «Легенда Волгоградского футбола» ,посол Волгограда на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года Олег Веретенников.«Мое мнение – в Волгограде нужно забыть про свои личные амбиции и наладить отношения клубов со всеми школами области, будь то «Олимпия», ВКОР, Академия «Ротор», школы Камышина, Волжского. Все они должны готовить игроков в первую очередь для «Ротора» - главной команды региона!», - считает Олег Веретенников.