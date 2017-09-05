Владимир Путин считает удачным саммит БРИКС в КНР

СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Саммит БРИКС в Сямэне прошел удачно, китайскому председательству удалось не только сохранить прежние достижения, но и придать новые импульсы работе объединения. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита БРИКС.

"Это был удачный саммит, в том числе с участием руководителей стран outreach, тех государств, которые представляют развивающиеся рынки из различных регионов мира", - сказал он.

Как отметил российский лидер, "китайскому председательству удалось сохранить все, что было наработано до сих пор, включая нашу совместную работу в России, в Уфе, и создать какие-то новые импульсы". "Я хочу поздравить наших китайских друзей с безусловным успехом этого крупного международного мероприятия", - добавил президент.

Путин выразил уверенность, что БРИКС в будущем продолжит успешную работу. "Это очень перспективное, без всяких сомнений, объединение, которое ни по каким-то идеологическим принципов собирается, а в силу наличия целого ряда совпадающих интересов", - указал он.