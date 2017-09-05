



Сегодня утром на Мамаевом кургане побывала делегация из КНР во главе с вице-премьером Госсовета Ван Яном. Как сообщает ИА «Высота 102», гости Волгограда возложили цветы на мемориале. Сопровождали членов китайской делегации вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Напомним, накануне Дмитрий Рогозин провел в Волгограде заседание оргкомитета, посвященного 75-летию празднованию победы в Сталинградской битве. Также вице-премьер правительства России побывал на Волгоградском тракторном заводе. Сегодня Дмитрий Рогозин и Ван Ян проведут совместное заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая.



