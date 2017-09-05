В Волгоградской области подростка обожгло газовым пламенем

К обязательным работам на срок до 230 часов приговорили жителя Волгоградской области Павла Журавлева, который угрожал убить соседку. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на определение облсуда, конфликт возник на почве личных неприязненных отношений в мае этого года. Находясь на территории домовладения, он хотел запугать женщину, схватив молоток и замахнувшись на нее. Затем, видимо желая усилить эффект, мужчина вынес из дома ружье, направил его в сторону соседки, угрожая ее жизни. Свою вину он признал в полном объеме. Потерпевшая не согласилась с данным приговором и обжаловала его. Женщина просила назначить дебоширу реальное наказание, так как он использовал оружие. Однако в...

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