За погибших в пожарах Волгоградской области выплатят по 1 миллиону рублей





Восемь муниципалитетов Волгоградской области стали получателями бюджетных трансфертов из регионального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий,, связанных с ликвидацией последствий ЧС – природных пожаров, бушевавших в регионе в августе 2017 года. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано и.о. губернатора Евгением Харичкиным. Так, средства выделены Волгограду, Михайловке, Городищенскому, Даниловскому, Иловлинскому, Ленинскому, Ольховскому, Среднеахтубинскому районам – всего 10 миллионов 731 тысячу рублей. Больше всего получит Ольховский район – более 5 миллионов рублей, меньше всего Волгоград – 220 тысяч рублей. Деньги пойдут на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожаров, в размере 10 тысяч рублей на человека. В связи с утратой гражданами имущества первой необходимости будет выплачено 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество – 100 тысяч рублей на человека. Единовременное пособие за погибших составило 1 миллион рублей, его смогут получить члены семей, плюс расходы на погребение – 5,7 тысяч рублей. Гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью, выделят от 200 до 400 тысяч рублей – соответственно, из расчета степени тяжести вреда.

Напомним, в результате пожаров 26 человек потеряли единственное жилье, 92 человека пострадали, двое получили вред здоровью, два человека погибли — по данному факту проводится проверка, причины смерти выясняются.