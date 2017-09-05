Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Политика
 05.09.2017 07:59

Рогозин сообщил о планах РФ и Китая усилить сотрудничество в сфере космоса, авиации и атомной промышленности
Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай сблизили позиции по поводу сотрудничества в сфере космоса и ряда других областей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. "В ходе первых часов переговоров в Волгограде Россия и Китай констатировали сближение позиций в сотрудничестве в области космоса, авиации и атомной промышленности", - сообщил Д.Рогозин в сети Facebook в понедельник. Д.Рогозин и заместитель премьера Госсовета КНР Ван Ян проводят межправительственные переговоры в Волгограде.
"Вице-премьер Госсовета КНР также интересовался героической историей Сталинграда. Договорились развивать контакты по линии туризма для посещения гражданами Китая города-героя Волгограда", - сообщил Д.Рогозин.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

Губернатор Волгоградской области поручил приостановить иски против владельцев земли в Колхозной АхтубеНачальника волгоградского штаба Навального отправили под арест в Санкт-ПетербургПассивный ремонт дорог в Волгограде держит водителей и пешеходов в тонусеВ Волгоградской области покойник стал участником ДТПВ Волгоградской области первый звонок услышали почти 30 тысяч первоклашек
 
Актуальные интервью и комментарии

Экс-глава Городищенского района Волгоградской области попросил суд не наказывать его строго

Депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова: Законы могут быть непопулярными, но жизненно важными для людей

«Взгляд с Высоты»: Опасное «белое море» волгоградского «Химпрома» - миф или реальность?

Бывший глава Городищенского района и председатель районной думы Сергей Мамонтов выступил в суде с последним словом....

Гость программы «Я так думаю» - Татьяна Цыбизова, депутат Государственной думы от Волгоградской области. Парламентарий объяснила, в чем она...

«Ситуация на «Химпроме» стабилизирована, есть предпосылки для начала реализации инвестиционных проектов» - так было заявлено на...

Экономика 05.09.2017 17:36

В Волгограде продолжается масштабная модернизация объектов теплового хозяйства, стартовавшая в мае этого года: всего в работе находится свыше 36 км магистралей. Повсеместное обновление инженерных коммуникаций, снабжающих горячей водой и теплом жилые дома и социальные объекты города, ведется в рамках инвестиционной программы «Концессий теплоснабжения», сообщили ИА «Высота 102» в компании.   Одновременно ведется строительство трех современных газовых блочно-модульных котельных, одна из которых до конца текущего года заменит устаревшую мазутную котельную в поселке Южный Красноармейского района. Кроме того, осуществляется переустройство устаревшей котельной на ул. Атласова, 6, в результате чего теплом будут обеспечены 76...
Прочитана: 395 раз
Расследования 05.09.2017 17:22

Прокуратура настояла на отмене в апелляционной инстанции "мягкого" приговора в отношении заведующей филиалом государственного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический центр реабилитации" Ольги Стручковой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на определение облсуда, дело направлено на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд, но в ином составе. Как ранее сообщало информагентство, в июне этого года Красноармейский районный суд приговорил Ольгу Стручкову за мошенничество к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее подельницу Ольгу Клонову тоже признали виновной и осудили условно. Гособвинение обжаловало приговор районного суда, посчитав его чрезмерно мягким, незаконным  и несправедливым. В свою очередь...
Прочитана: 1926 раз
Культура 05.09.2017 16:41

В Волгограде сокращают институт бюджетных музыкальных школРезкое сокращение в новом учебном году бюджетных мест и часов занятий в музыкальных школах и академиях искусств Волгограда стало неприятным сюрпризом для педагогов, учеников и родителей, сообщает ИА «Высота 102». Как стало известно информагентству, согласно поступившей сверху разнарядке  музыкальные школы вынуждены урезать в расписаниях часы уроков сольфеджио, фортепьяно, музлитературы, джазовой импровизации, духовых оркестров. Соответственно, «ниже плинтуса» упала и без того низкая зарплата педагогов – специалистов высокой квалификации, отдающих обучению юных музыкантов все силы и душу. На сегодняшний день, на индивидуальные занятия по специальности (игре на определенном инструменте), например, с первоклассником, выделяется всего 1 академический час в неделю. Общее фортепьяно, до...
Прочитана: 2201 раз
Телеком 05.09.2017 16:32

«Ростелеком» рассказал, какие специальности будут актуальны в цифровой экономике «Ростелеком» обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в рамках мастер-класса рассказал о том, какие профессиональные качества и специальности будут востребованы в цифровой экономике, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. «Чем занимается Ростелеком? Это телемедицина, биометрия, большие данные. Технологии виртуальной реальности, которые появились для игр, теперь используются в архитектуре и для тренировки пилотов. Телемедицина позволит не ходить в поликлинику. Умные браслеты, кровати и подушки будут обрабатывать информацию о нашем здоровье. «Ростелеком» внедряет технологию распознавания речи, чтобы врачи могли не записывать жалобы пациента и не тратить на это время», – подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил...
Прочитана: 311 раз
Расследования 05.09.2017 16:25

Жителей Колхозной Ахтубы Волгоградской области ждут завтра в судах по искам об отъеме земли Завтра в Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области приступят к рассмотрению первых исков, поданных комитетом по управлению госимуществом Волгоградской области в отношении жителей поселка Колхозная Ахтуба  с формулировкой «об истребовании земельных участков из чужого владения». Как рассказали жители поселка, которые рискуют потерять право собственности на свои участки, повестки в суд продолжают поступать и другим их соседям – судебные заседания назначены  вплоть до конца месяца. Между тем, жители поселка до сих пор не могут узнать, как выполняется поручение губернатора Волгоградской области, данное им в минувшую субботу после встречи с главой Среднеахтубинского района Геннадием Шевцовым. Напомним, пресс-служба по итогам этой встречи...
Прочитана: 2217 раз
Газетный киоск 05.09.2017 16:03

Первый на юге страны интерактивный музей истории России открылся в Ставрополе Ставрополь. 5 сентября. ИНТЕРФАКС-ЮГ Ставрополь стал первым городом на юге России, где открылся региональный мультимедийный исторический парк-музей "Россия - моя история", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг". "Сегодня мы открываем четвёртый в России исторический парк из 24 задуманных. В этом историческом парке школьники, молодёжь, взрослые увидят документы истории, а не интерпретацию истории, посетителям будут предоставлены именно исторические документы и факты", - сказал на открытии музея председатель патриаршего Совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов). В рамках экспозиции парка-музея представлена в подробностях вся тысячелетняя история России - с древнейших времен и до наших лет. Экспозицию создают 900 мультимедийных стендов, формирующих единый...
Прочитана: 1361 раз
Расследования 05.09.2017 15:06

К обязательным  работам на срок до 230 часов приговорили жителя Волгоградской области Павла Журавлева, который угрожал убить соседку. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на определение облсуда, конфликт возник на почве личных неприязненных отношений в мае этого года. Находясь на территории домовладения, он хотел запугать женщину, схватив  молоток и замахнувшись  на нее. Затем, видимо желая усилить эффект, мужчина вынес из дома ружье, направил его в сторону соседки, угрожая ее жизни.  Свою вину он признал в полном объеме. Потерпевшая не согласилась с данным приговором и обжаловала его. Женщина просила назначить дебоширу реальное наказание, так как он использовал оружие. Однако в...
Прочитана: 707 раз
Расследования 05.09.2017 14:13

Волгоградские правоохранители нашли завод, где рабочие наворовали металл на миллионы Задержаны шестеро работников одного из волгоградских заводов, более года промышлявшие кражей ферросплавов и цветных металлов с родного предприятия. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, на след злоумышленников вышли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду вместе с коллегами из регионального управления ФСБ. Рабочих задержали с поличным -  при разгрузке 2,5 тонн украденного метала  стоимостью более 3 миллионов рублей. По версии правоохранителей,   воры  действовали осторожно и по сложной схеме. Сначала украденный металл они хранили в тайниках на самом предприятии. Затем, при помощи «своих»  охранников, вывозили его с территории. Чтобы сбыть с...
Прочитана: 5450 раз
Общество 05.09.2017 13:54 (Обновлено: 05.09.2017 13:59)

В Волгоградской области трудных подростков воспитывали на примере бойцов ОМОНа Подведены итоги летней оздоровительной кампании для детей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних Волгограда и области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в этом году отдохнули в оздоровительных лагерях и профильных сменах почти полторы тысячи трудных подростков, а более трехсот получили временную работу. Специальные смены были проведены в Новониколаевском, Дубовском и Среднеахтубинском районах. Для участников смен сотрудники полиции, помимо профилактических бесед и лекций, организовывали экскурсии на Мамаев курган, в музей-панораму «Сталинградская битва», посещали ребята и цирковые представления. За период оздоровительного отдыха подросткам показали выступления бойцов отряда спецназначения «Гром», а также познакомили с работой кинологов. Побывали...
Прочитана: 865 раз
Общество 05.09.2017 13:01

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» подарила первоклассникам Котельниково сказку Показом спектакля «Следствие ведет Кот в сапогах» началась для первоклассников из Котельниково Волгоградской области  первая встреча с миром знаний.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «ЕвроХим-ВолгаКалий», компания позаботилась о том, чтобы для первоклассников города начало учебного года стало сказочным днем, полным радости, смеха и добрых впечатлений и пригласила ребят в театр. Сказка-мюзикл подарила детям увлекательное путешествие в сказочный мир.  «С огромным интересом юные зрители разузнали, о чем же на самом деле мечтают Красная Шапочка и Серый волк, любит ли Золушка наводить порядок в доме, и в чем причина несчастий и плохого настроения злой мачехи и Снежной Королевы....
Прочитана: 775 раз
Спорт 05.09.2017 12:30

Сразу три команды – «Академия «Ротор» и командированные профессиональными клубами «Ротор-Волгоград» и «Ротор-Волгоград-2» -  представляли город-герой на межрегиональном  этапе Кубка РФС по футболу среди команд клубов ФНЛ и ПФЛ из футболистов не старше 2000 года рождения по зоне «Черноземье», сообщает ИА «Высота 102». Согласно существующим регламентам, каждая команда, выступающая в ФНЛ или ПФЛ, обязана прислать на эти соревнования свою юношескую команду - иначе клубу грозит штраф и дисциплинарные санкции. В структуре клубов «Ротор-Волгоград» и "Ротор-Волгоград-2" своих детско-юношеских футбольных школ в данный момент нет,...
Прочитана: 5871 раз
Происшествия 05.09.2017 12:25

Семья из Волгоградской области - 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, 34-летняя женщина и 4-летний мальчик погибли в ДТП в Красноярском крае, 11-летний и 22-летний пассажиры находятся в больнице. По данным пресс-службы ГИБДД по Красноярскому краю, - сообщает ИА «Высота 102»,  -  причиной аварии стал лось, выбежавший на трассу. Мужчина за рулем не успел среагировать и сбил животное, вылетев на «встречку» и протаранив грузовик Hino под управлением 37-летнего водителя. Полицейские установили, что в ВАЗе ехала семья из Волгоградской области. Также выяснилось, что погибший ребенок находился на руках у своей матери, сидевшей на заднем сиденье. В настоящее время проводится доследственная проверка.
Прочитана: 2353 раз
Политика 05.09.2017 12:22

Вице-премьера Госсовета КНР в Волгограде впечатлила "прекрасная Волга" и российское гостеприимство Встреча сопредседателей российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав государств проходит в эти минуты в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", участие в работе комиссии принимают вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и его китайский коллега - вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян. Напомним, представители российской и китайской делегаций прибыли в Волгоград еще накануне. Дмитрий Рогозин и Ван Ян уже успели пообщаться лично и даже покатались вечером на теплоходе. Вице-премьера Госсовета КНР поездка по Волге впечатлила. "Мы вместе ездили на теплоходе по Волге, обсудили развитие двухстороннего сотрудничества. Прекрасная Волга и гостеприимство российского народа...
Прочитана: 2398 раз
Происшествия 05.09.2017 12:15

Задержаны трое подростков, жителей Красноармейского района, устроившие настоящую травлю 36-летней женщины, жившей в том же районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, травлю устроил 15-летний сын бывшего сожителя потерпевшей. Подросток подговорил двоих своих друзей (15 и 17 лет), чтобы те помогли отомстить бывшей  мачехе. Так, 30 июня, юные «мстители» порезали колеса и разбили стекла и зеркала машины волгоградки. Не удовлетворившись результатом, подростки предприняли еще две нападки. Так, днем 26 августа, они исписали стены подъезда и дверь квартиры потерпевшей нецензурными надписями и подложили под дверь траурный венок. Той же ночью, когда женщина гостила в Светлоярском районе, подростки облили...
Прочитана: 2011 раз
Происшествия 05.09.2017 11:52

Запас пороха и охотничьих патронов незаконно держал в своем доме житель приграничного хутора Камышовка Палласовского района Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погрануправление ФСБ России по региону. У хуторянина были обнаружены около 300 граммов пороха, устройства для зарядки охотничьих патронов, несколько десятков гильз, а также стеклянная банка емкостью 100 мл с капсюлями для изготовления охотничьих патронов. Санкция статьи за совершенное преступление предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.
Прочитана: 520 раз


5 сентября 17:36
Масштабная реконструкция тепловых сетей идет во всех районах Волгограда Комментарии2
5 сентября 17:22
В Волгограде отменили мягкий приговор заведующей центром реабилитации за "мертвые души" Комментарии5
5 сентября 16:41
В Волгограде сокращают институт бюджетных музыкальных школ Комментарии15Смотреть фотографии
5 сентября 16:32
«Ростелеком» рассказал, какие специальности будут актуальны в цифровой экономикеСмотреть фотографии
5 сентября 16:25
Жителей Колхозной Ахтубы Волгоградской области ждут завтра в судах по искам об отъеме земли Комментарии14Смотреть фотографии
5 сентября 16:03
Первый на юге страны интерактивный музей истории России открылся в Ставрополе Комментарии3Смотреть фотографии
5 сентября 15:06
В Волгоградской области воин-интернационалист отработает за "бои" с соседкой Комментарии2
5 сентября 14:13
Волгоградские правоохранители нашли завод, где рабочие наворовали металл на миллионы Комментарии14Смотреть фотографии
5 сентября 13:54
В Волгоградской области трудных подростков воспитывали на примере бойцов ОМОНа Комментарии2Смотреть фотографии
5 сентября 13:01
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» подарила первоклассникам Котельниково сказку Комментарии1Смотреть фотографии
5 сентября 12:30
Бюджетные клубы Волгограда провалили подготовку юных футболистов на турнир РФС в Тамбове Комментарии38
5 сентября 12:25
Семья из Волгоградской области погибла в аварии в Красноярском крае из-за перебежавшего дорогу лося Комментарии6
5 сентября 12:22
Вице-премьера Госсовета КНР в Волгограде впечатлила "прекрасная Волга" и российское гостеприимство Комментарии11Смотреть фотографии
5 сентября 12:15
В Волгограде подросток с друзьями задержаны за травлю мачехи Комментарии14
5 сентября 11:52
Житель приграничного хутора Волгоградской области попался на хранении пороха Комментарии7
5 сентября 11:50
Предприниматели Волгоградской области увеличили вложения в науку Комментарии6
5 сентября 10:29
Бессонница волгоградки спасла кассовый аппарат "Пятерочки" Комментарии15
5 сентября 10:08
Владимир Путин считает удачным саммит БРИКС в КНР
5 сентября 09:49
В Волгограде вице-премьер Госсовета КНР утро встретил на Мамаевом кургане Комментарии19Смотреть фотографии
5 сентября 09:34
В Волгоградской области подростка обожгло газовым пламенем
Политика
5 сентября 12:22
Вице-премьера Госсовета КНР в Волгограде впечатлила "прекрасная Волга" и российское гостеприимство Комментарии11Смотреть фотографии
5 сентября 09:49
В Волгограде вице-премьер Госсовета КНР утро встретил на Мамаевом кургане Комментарии19Смотреть фотографии
5 сентября 07:59
Рогозин сообщил о планах РФ и Китая усилить сотрудничество в сфере космоса, авиации и атомной промышленности Комментарии20Смотреть фотографии
4 сентября 20:15
Депутат Госдумы от Волгоградской области вышла в поле "на правах рекламы" Комментарии89Смотреть фотографии
4 сентября 20:07
Жители Волгограда одобрили сокращение количества городских депутатов Комментарии9
4 сентября 16:26
Дмитрий Рогозин обсудил на тракторном заводе в Волгограде выпуск боевых машин и модулей для ВДВ Комментарии27Смотреть фотографии
4 сентября 14:20
Волгоградские единороссы собирают деньги на помощь пострадавшим от пожаров Комментарии18
4 сентября 13:33
В Волгоград прибыл вице-премьер Госсовета Китая Ван Ян Комментарии9Смотреть фотографии
4 сентября 12:59
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прибыл в Волгоград Комментарии25Смотреть фотографии
1 сентября 09:43
Вице-премьер правительства России посетит Волгоградский тракторный завод Комментарии79Смотреть фотографии
31 августа 11:17
Вице-премьер Госсовета Китая начнет визит в Россию с Волгограда
22 августа 15:33
Губернатор Астраханской области получил "зеленую папку" от президента РоссииСмотреть фотографии
20 августа 21:23
Объявленный в розыск Олег Михеев встречает всех въезжающих в город-герой ВолгоградСмотреть фотографии
17 августа 17:46
В Волгоградской области у новых партийных проектов «Единой России» появились свои координаторы Комментарии9Смотреть фотографии
15 августа 21:23
Прокуратура аннулировала решение горадминистрации о ликвидации районных администраций Астрахани Комментарии2Смотреть фотографии
15 августа 17:36
Волгоградские коммунисты пассивно тревожатся Комментарии21Смотреть фотографии
15 августа 10:10
Отправлен в отставку председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Комментарии1Смотреть фотографии
8 августа 13:44
Дмитрий Медведев въехал в Волгоград за рулем черного "Mercedes" Комментарии52Смотреть фотографииCмотреть видео
8 августа 10:06
Дмитрий Медведев сегодня в Волгограде проведет совещание по экологической охране Волги Комментарии53Смотреть фотографии
7 августа 12:06
В Волгограде раритетные книги вождя революции передали на хранение Комментарии21Смотреть фотографии
6 августа 14:59
Глава горадминистрации Виталий Лихачев: федеральная поддержка позволит активно продолжить благоустройство дворов ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
4 августа 18:01
Волгоградские журналисты отработали вояж во Владикавказ по системе «Все включено» Комментарии68Смотреть фотографии
4 августа 12:39
Волгоград готовится встретить премьер-министра России Дмитрия Медведева Комментарии28Смотреть фотографии
2 августа 13:19
Директор Волгоградского областного краеведческого музея Ирина Карева ушла в отставку Комментарии61Смотреть фотографии
28 июля 15:46
Представителем России при ООН президент назначил уроженца Волгограда Комментарии10Смотреть фотографии
27 июля 18:56
Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин: фейк о вырубке парка в Волгограде походит на сирийскую байку о химоружии Комментарии40Смотреть фотографии
26 июля 20:20
Сенатор от Волгоградской области Татьяна Лебедева получила благодарность от правительства России Комментарии3Смотреть фотографии
25 июля 18:47
Вице-премьер РФ Виталий Мутко порадовался отсутствию «стиральной доски» на проспекте Жукова в Волгограде Комментарии17Смотреть фотографии
24 июля 10:42
Экс-губернатор Волгоградской области «всплыл» в Юрмале в белых штанах Комментарии92Смотреть фотографии
22 июля 20:02
Секретарь Генсовета «ЕР» высоко оценил работу «Народного контроля» под руководством депутата ГД РФ от Волгоградской области Анны КувычкоСмотреть фотографииCмотреть видео
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Малыши из Ленинского района играют и познают мир финансов

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

 

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

          
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
   
День 5 Сентября, Вт
Волгоград
температура 24..26 С, давление 748..750 мм рт.ст., ветер Восточный, 2 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
5 Сентября, Вт
1 $ 57.7817 руб.
1 € 68.7256 руб.
1 GBP 74.8331 руб.
1 CHF 60.3464 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
         

 

Обсуждают в форуме

В Волгоградской области сторонники перевода стрелок поторапливают депутатовКомментарии138
Депутат Госдумы от Волгоградской области вышла в поле "на правах рекламы"Комментарии89
Вице-премьер правительства России посетит Волгоградский тракторный заводКомментарии79
«Взгляд с Высоты»: Опасное «белое море» волгоградского «Химпрома» - миф или реальность?Комментарии53
Депутат Волгоградской гордумы потребовал наказать автора видео плясок на братской могилеКомментарии50
Комитет в администрации Волгоградской области возглавила бывший министрКомментарии46
На Привокзальной площади Волгограда приостановили снос павильонов после вмешательства семьи экс-прокурораКомментарии43
Оправдательный приговор экс-начальнику судебного департамента Волгоградской области не изменилиКомментарии42
Бюджетные клубы Волгограда провалили подготовку юных футболистов на турнир РФС в ТамбовеКомментарии38
В Волгоградском НЭТе встали на защиту главбухаКомментарии34
В Волгограде на заводе «Химпром» собрали совещание по вопросам ликвидации «белого моря»Комментарии30
Лихач на джипе заплатит за гонки на пляже под ВолгоградомКомментарии29
Жителей Волгоградской области приучат к ЧСКомментарии27
Роман Шкода назначен шеф-редактором волгоградского городского канала "МТВ"Комментарии27
Дмитрий Рогозин обсудил на тракторном заводе в Волгограде выпуск боевых машин и модулей для ВДВКомментарии27

Самые читаемые новости

«Взгляд с Высоты»: Опасное «белое море» волгоградского «Химпрома» - миф или реальность?Комментарии53
Просмотров: 22373
Экс-глава Городищенского района Волгоградской области попросил суд не наказывать его строго
Просмотров: 18687
«Высота 102 ТВ»: Травля чиновниками законных владельцев земли в поселке Волгоградской области продолжаетсяКомментарии7
Просмотров: 15109
Депутат Госдумы от Волгоградской области вышла в поле "на правах рекламы"Комментарии89
Просмотров: 7667
В Волгограде в память о погибших в терактах раздали белых журавлей
Просмотров: 7490
Депутат Волгоградской гордумы потребовал наказать автора видео плясок на братской могилеКомментарии50
Просмотров: 6995
В Волгоградской области десятки жителей поселка в Волго-Ахтубинской пойме лишают жилья
Просмотров: 6669
Экс-главе администрации Городищенского района Волгоградской области не удалось скостить срокКомментарии20
Просмотров: 5585
Губернатор Волгоградской области поручил приостановить иски против владельцев земли в Колхозной Ахтубе
Просмотров: 5162
Бюджетные клубы Волгограда провалили подготовку юных футболистов на турнир РФС в ТамбовеКомментарии38
Просмотров: 5150

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгоградской области десятки жителей поселка в Волго-Ахтубинской пойме лишают жилья
Рекомендации: +99 / 7-
Губернатор Волгоградской области поручил приостановить иски против владельцев земли в Колхозной Ахтубе
Рекомендации: +80 / 7-
«Взгляд с Высоты»: Опасное «белое море» волгоградского «Химпрома» - миф или реальность?Комментарии53
Рекомендации: +74 / 5-
В Волгограде в память о погибших в терактах раздали белых журавлей
Рекомендации: +72 / 4-
Роман Шкода назначен шеф-редактором волгоградского городского канала "МТВ"Комментарии27
Рекомендации: +65 / 4-
Вице-премьер Госсовета Китая начнет визит в Россию с Волгограда
Рекомендации: +65 / 2-
Эдита Новикова: «Сады Придонья» задают всем нам очень высокую планку
Рекомендации: +64 / 1-
Вице-премьер правительства России посетит Волгоградский тракторный заводКомментарии79
Рекомендации: +63 / 9-
В Волгоградской области двухэтажный дом в первый дождь «заплакал» от капремонтаКомментарии26
Рекомендации: +60 / 1-
В Волгоградской области первый звонок услышали почти 30 тысяч первоклашек
Рекомендации: +59 / 3-