Рогозин сообщил о планах РФ и Китая усилить сотрудничество в сфере космоса, авиации и атомной промышленности

Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай сблизили позиции по поводу сотрудничества в сфере космоса и ряда других областей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. "В ходе первых часов переговоров в Волгограде Россия и Китай констатировали сближение позиций в сотрудничестве в области космоса, авиации и атомной промышленности", - сообщил Д.Рогозин в сети Facebook в понедельник. Д.Рогозин и заместитель премьера Госсовета КНР Ван Ян проводят межправительственные переговоры в Волгограде.

"Вице-премьер Госсовета КНР также интересовался героической историей Сталинграда. Договорились развивать контакты по линии туризма для посещения гражданами Китая города-героя Волгограда", - сообщил Д.Рогозин.