Жители Волгограда одобрили сокращение количества городских депутатов

Абсолютное большинство жителей Волгограда, принявших сегодня участие в публичных слушаниях, одобрили изменения в Устав города, предусматривающие сокращение количества депутатов с 48 до 36 человек. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в городской думе. В обсуждении законопроекта приняли участие жители Волгограда, общественные активисты, представители контрольно-счетной палаты, прокуратуры города, Минюста, депутаты гордумы. Напомним, что Волгоградскую городскую думу действующего созыва представляют 48 депутатов, в том числе 24 одномандатника. Новым проектом предлагается сократить численность депутатского корпуса до 36 человек – 18 кандидатов в депутаты, избираемых по одномандатным избирательным округам, и 18 избираемых по единому избирательному округу в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Это позволит практически на треть уменьшить расходы на содержание представительного органа. С принятием поправки сократится и число депутатов, работающих в гордуме на постоянной основе, - до трех человек. Предложенный проект одобрили 37 из 39 волгоградцев, зарегистрированных на слушаниях. Для принятия окончательного решения необходимо еще рассмотреть документ в комитетах гордумы и на заседании городского представительного органа. Эта работа намечена на предстоящую осеннюю сессию. В случае одобрения корректив новый порядок формирования гордумы начнет действовать уже со следующего созыва.