В Волгоградской области супруги не поделили пчел

Судебным приставам пришлось помочь исполнить решение суда жительнице Фроловского района, которая задолжала бывшему супругу часть когда-то общего имущества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на УФССП России по Волгоградской области, в присутствии судебных приставов женщина передала взыскателю сельхозтехнику, корову и девять семей пчел.

К слову все «участники» исполнительных действий, включая пчел, как отметили в пресс-службе ведомства, вели себя спокойно. Бывшие супруги, хоть и испытывали неприязнь друг к другу, но разрешили свой спор о разделе имущества мирно и законно.



