Волгоградцам ждать новых остановок до ноября





Состоялся аукцион на обустройство 86 остановочных площадок на пяти городских магистралях в четырех районах Волгограда. Заявка поступила только от одного участника – ООО «АльянсСтройКом», с ним будет заключен муниципальный контракт, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волгограда. Установка современных остановочных павильонов и реконструкция посадочных площадок должна завершиться к ноябрю.

Напомним, в каждом павильоне, изготовленном из металла и закаленного ударопрочного стекла, для комфортного ожидания наземного общественного транспорта предусмотрены гранитные скамьи с удобными деревянным сидениями, а также современные урны для мусора. Остановочные конструкции оборудуют светодиодной подсветкой, датчиками освещенности и электронными информационными табло.

В ходе реконструкции 43 остановочные площадки, расположенные на магистральных улицах, где проходит наибольшее количество маршрутов общественного транспорта, также замостят тактильной плиткой. Это обеспечит удобство и безопасность передвижения слабовидящих и незрячих пассажиров. В качестве основного покрытия для остановочных площадок победитель аукциона должен использовать гранитную брусчатку, гранитную тротуарную и тактильную плитку или асфальтобетон.



