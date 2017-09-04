







В Волгограде состоялся забег в поддержку «детей-бабочек». Его основная цель – сбор денежных средств для благотворительного фонда поддержки детей, страдающих редким генетическим заболеванием, буллезным эпидермолизом. У детей с этой болезнью очень хрупкая кожа, настолько, что даже любое прикосновение или объятие может принести непоправимый вред и тяжелые травмы. Именно поэтому таких малышей называют «дети-бабочки» или дети, которых нельзя обнять.

Организаторы «Забега добрых дел» позаботились о том, чтобы мероприятие было ярким, интересным и привлекло внимание к проблеме «детей-бабочек» как можно больше людей.













Как сообщила пресс-служба компании «Сады Придонья», на Центральной набережной Волгограда собралось более тысячи человек, 808 – вышли на старт. Кому-то предстояло преодолеть дистанцию в 2 км, а кто-то отважился пробежать 10 км. Поддержать забег вызвались не только неравнодушные горожане, но и команды из разных коммерческих организаций, вузов и школ.













Компания «Сады Придонья» стала официальным партнером мероприятия, обеспечив подарками не только победителей и призеров забега, но и всех гостей, пришедших посмотреть на марафон. От компании была сформирована команда «Сады Придонья», которая пробежала 2 км и внесла свой вклад в поддержку «детей-бабочек».













«Миссия нашей компании и цель этого забега едины. Наши продукты – это путь к здоровому поколению, – говорит вице-президент по производству Садов Придонья Иван Самохин. – Ведь здоровое поколение – это уверенное будущее, сила и опора нашего государства».



