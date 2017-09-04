«Высота 102 ТВ»: Травля чиновниками законных владельцев земли в поселке Волгоградской области продолжается

Смотрите сегодня в программе: заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин провел в Волгограде заседание оргкомитета по празднованию 75-летия победы под Сталинградом и посетил тракторный завод. Скандал с травлей чиновниками добросовестных приобретателей земли в поселке Колхозная Ахтуба: в комитете по управлению госимуществом Волгоградской области под руководством Натальи Жуковой задумали отобрать у людей законную собственность - участки, реализованные под застройку еще в 2005 году. Кому-то можно?: ремонтные работы, о законности которых ничего не известно, идут в центре Волгограда на первом этаже здания облпотребсоюза - объекта культурного наследия . 8 лет и точка: оспорить приговор суда в апелляционной инстанции осужденном за взятку экс - главе администрации Городищенского района не удалось. Спорт: на всероссийских соревнованиях по боксу спортсмены Волгоградской области заняли третье общекомандное место.







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