Дмитрий Рогозин обсудил на тракторном заводе в Волгограде выпуск боевых машин и модулей для ВДВ









Промышленную кооперацию по выпуску боевых машин и боевых модулей для ВДВ сегодня обсудил на тракторном заводе в Волгограде вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Об этом он сообщил на своей странице в "Твиттере", сопроводив свое сообщение серией фотографий.





















Напомним, Дмитрий Рогозин находится в Волгограде с рабочим визитом. Помимо посещения оборонного производства заместитель председателя правительства РФ сегодня провел в городе-герое заседание оргкомитета по подготовке празднования 75-й годовщины Сталинградской битвы. Рогозин сообщил, что в мероприятиях по случаю годовщины Сталинградской битвы примет участие Сербия. Уже есть договоренность с президентом республики Александром Вучичем о проведении осенью в Белграде мемориально-просветительского мероприятия в честь 75-й годовщины Сталинградской битвы. В этой связи Рогозин попросил администрацию Волгоградской области подумать об участниках этого мероприятия с демонстрацией документальных фильмов, выступлениями коллективов, ветеранов. Рогозин рассказал, что в настоящее время прорабатывается ряд новых, в том числе и международных проектов. В частности, министерство культуры России в рамках национальной программы детского туризма организует в этом году в Волгограде прием группы школьников из республики Сербия.

Вице-премьер РФ также прокомментировал визит в Волгоград китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном. Сегодня, напомним, самолет из Пекина приземлился в аэропорту Волгограда. Дмитрий Рогозин считает, что знакомство китайской делегации во главе с вице-премьером КНР Ван Яном с местами боевой славы в Волгограде политически полезно в сложившейся ситуации на мировой арене. "Это очень полезно, особенно в данный конкретный политический момент, чтобы наши китайские коллеги узнали, увидели, что здесь происходило и какая работа проводится по увековечиванию памяти героев той войны, того великого сражения", - сказал он.

Встреча Дмитрия Рогозина и Ван Яна состоится завтра, 5 сентября, в Волгограде.