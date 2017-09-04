



Сегодня в Волжском более тысячи учеников школы № 27 и воспитанников близлежащих детских садов почтили минутой молчания память детей и взрослых, погибших 13 лет назад в ходе теракта в городе Беслане (Северная Осетия). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волжского, на площадке около центрального входа в школу № 27 собрались учащиеся и педагоги учреждения, чтобы вспомнить о трагедии и почтить память погибших.





На митинг «Нет – террору!» пришли также ученики школы № 6, воспитанники детских садов №№ 71, 73, 89 и 95. В своих обращениях представители разных профессий, национальностей и вероисповедания были едины: боль Беслана – это рана, которая никогда не затянется, а терроризм – страшное зло, которому нет места в обществе.

Ребята прочитали стихи о событиях в Осетии, исполнили песню «Папы и мамы, мы не хотим войны!», представили танец с алыми лентами. В финале мероприятия в небо были запущены белые воздушные шары, а воспитанники детских садов №№ 71 и 95 подняли вверх игрушки в память о детях, погибших в Беслане.





Затем в школе состоялись тематические классные часы: «Боль Беслана», «Скажи терроризму: НЕТ!» Классные часы были прерваны учебной эвакуацией. В течение 5 минут ученики с 1 по 11 классы и учителя (970 учащихся и 53 педагога), а также воспитанники детсадов №№ 71 и 95 эвакуировались из учреждения на школьный стадион. Здесь сотрудники пожарной службы города Волжского продемонстрировали ребятам элементы тушения возгорания из пожарного шланга, брандспойта и огнетушителя.

Напомним, 1 сентября 2004 года на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, в школе № 1 города Беслана террористы захватили в заложники 1 128 человек – детей, родителей и сотрудников школы. В течение двух с половиной дней мирных жителей удерживали без воды и пищи в заминированной школе. 3 сентября в ходе спасательной операции большинство заложников были освобождены. Погибли 334 человека – учителя, родители, спасатели, в том числе и 186 детей.



