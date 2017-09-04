



Финальные игры футбольного турнира «Кожаный мяч» начались без участия волгоградских спортсменов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в заключительный день соревнований на поле стадиона «Зенит» вышли игроки команд из Пскова и Нижнего Новгорода, которые будут бороться за 1-2 места. За 3-4 места побьются спортсмены из Мурманской области и Горноалтайска. Волгоградские футболисты в финал, увы не прошли, заняв место в середине таблицы. В боях за кубок победителя они не участвовали.

Напомним, что игры заключительного этапа всероссийского турнира среди юношей в возрасте от 14-15 лет проходили в Волгограде с 28 августа. Всего на молодежные соревнования в город-герой прибыли 70 команд, из всех регионов страны – 1200 участников. Перед началом финальных игр с напутственым словом перед юными спортсменами в видеообращении выступили игроки сборной России.



