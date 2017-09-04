В аэропорту Волгограда пришли в восторг от успешного приземления самолета из КНР









Подать новость о приземлении в Волгограде воздушного судна ВС Airbus A330-200 с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном на борту пресс-служба международного аэропорта решила эмоционально, сообщает ИА «Высота 102». На сайте воздушной гавани опубликована не традиционная сухая, а очень даже радостная и изобилующая восклицательными знаками информация. Цитируем: «Авиакомпания Air China совершила перелет из самого Пекина и приземлилась в городе-Герое Волгоград! Всего на борту находилось 37 человек вместе с Вице-премьером КНР Ван Яном. Посадка была произведена успешно, никаких проблем при обслуживании не было выявлено! Приезжай еще, 330!». Как сообщалось ранее, в международном аэропорту Волгограда частично завершена масштабная реконструкция, в том числе взлетно – посадочных полос. Видимо, поэтому успешно пройденное испытание и мягкая посадка самолета из Пекина привели в восторг сотрудников аэропорта. В редакции ИА «Высота 102» искренне рады за коллег. Нам всем очень нужны позитивные новости !



