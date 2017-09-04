«С возрождением завода и у нас будто открылось второе дыхание: появилась работа, стабильная зарплата, а продукция, которую мы изготавливаем, нравится волгоградцам». Такое признание сделали сегодня журналистам съемочной группы ИА «Высота 102» работники консервного завода, возрождение которого состоялось чуть более двух месяцев назад в Красноармейском районе Волгограда.

Предприятие работает круглосуточно, в три смены, здесь трудятся более 200 человек. Только одна линия в цехе консервной продукции перерабатывает в смену 11 тонн томатов, 60 тонн кабачков, 20 тонн огурцов. На сегодняшний день заготовлено более 3 млн банок консервированной продукции, а в ближайшее время начнет работу цех по производству кетчупа и горчицы.

Овощи для переработки завозятся из Среднеахтубинского района Волгоградской области и Астраханского региона: договоренность с фермерами по выращиванию овощных культур была заключена, как рассказывает директор завода Владислав Минаев, в марте текущего года. Тогда же для сельхозпроизводителей были закуплены семена. И, как признался руководитель предприятия, все договоренности были выдержаны.

По словам бизнесмена, экс-мэра Волгограда Евгения Ищенко, который практически вывел завод из состояния банкротства и инвестировал данное производство, - это только начало. Предприятие планирует развиваться, уже приобретено новое оборудование, количество рабочих мест будет расти. Продукция уже появилась во многих торговых сетях Волгограда под брендом «Дары огородников», а 90% будет отправляться в регионы России.

О том, как сделать волгоградскую консервацию самой вкусной в России - Евгений Ищенко рассказал ИА «Высота 102».