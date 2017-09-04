Депутат Волгоградской гордумы потребовал наказать автора видео плясок на братской могиле





Депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов направил заявление в отдел полиции №6 управления МВД России по Волгограду с требованием привлечь к ответственности автора видео, которое, по его словам, оскорбило память погибших в Великой Отечественной войне. Как сообщил депутат ИА «Высота 102», поводом для этого стало появившееся на время в соцсетах видео волгоградки Ирины Казьминой, экс-участницы шоу "Дом-2", которая на Солдатском поле, гримасничая, комментировала происходящее. В частности, обхватив статую девочки Милы, она сказала про нее следующее: «Эту бабу, короче, нашли в какой-то хате, в общем, зарезанной и порезанной». После того, как видео «прогулки» по Солдатскому полю появилось в соцсетах, его автор похвасталась, что за ночь она получила более полумиллиона просмотров. Впрочем, через некоторое время видео было удалено, однако оно уже стало гулять в соцсетях.

«Солдатское поле для волгоградцев – это то же самое, что Мамаев курган или Лысая гора. Пора остановить это издевательство и надругательство над памятью погибших. Тем более возмутительно, что памятники войны такие, как автор этого видео, используют для самопиара», - так высказался депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов.

Как стало известно ИА «Высота 102», возмущение по поводу произошедшего выразили и в совете ветеранов Советского района. Как поделился председатель районного совета ветеранов Валентин Петрович Стоянов, он бы хотел получить ответ на вопрос: "Кто воспитывал эту девочку? И почему ее не научили родину любить?". Также соответствующие заявления в правоохранительные органы готовят и в других общественных организациях.

Напомним, в Волгограде – это уже не первый подобный случай. Координатор штаба Алексея Навального в городе-герое Алексей Волков проходит обвиняемым по делу об оправдании нацизма – за появление в соцсетах на страницах сторонников блогера фотографии раскрашенной в зеленый цвет изображения скульптуры Родины-матери.

Справка. Во время Сталинградской битвы на территории, где находится Солдатское поле, проходили ожесточенные сражения. В августе 1942 года по нему проходила малая оборонительная полоса, построенная трудящимися Сталинграда. 23 августа здесь занял оборону небольшой отряд советских воинов, на которых возлагалась задача любой ценой остановить врага. С этого дня по 10 сентября 1942 года шли бои, гитлеровцы пытались уничтожить отряд, но мужество бойцов опрокинуло их планы.

После окончания Сталинградской битвы саперные подразделения разминировали десятки тысяч гектаров пахотных земель. Но на этом "Солдатском поле", как его назвали местные жители, долгие годы в земле и на поверхности лежало смертоносное оружие. С 1943 г. его называли Мертвым полем, оно густо было начинено минами, бомбами и снарядами. Весной 1975 г., когда страна отмечала 30-летие Победы над фашистской Германией, саперы, дети и внуки тех, кто защищал страну, начали разминирование этого поля. Работа продолжалась все лето. 400 га пахотной земли саперы полностью освободили от взрывоопасных предметов. Более 6,5 тыс. бомб, снарядов, мин было обезврежено на Солдатском поле за короткий срок.

В сентябре 1975 г. в Волгограде проходил комсомольский слет победителей похода по дорогам славы советского народа. Обширная его программа включала встречи с ветеранами войны, походы по местам боев Сталинградской битвы, факельное шествие на Мамаев курган, трудовые вахты на предприятиях Волгограда. 18 сентября участники Всесоюзного комсомольского слета начали вспашку Солдатского поля. По полю двинулось 40 тракторов. Первую борозду проложила лучшая трактористка Волгоградской области, депутат Верховного Совета СССР девятого созыва Мария Пронина. За нею по Солдатскому полю шли машины, которые вели пахари Украины, Средней Азии, Закавказья, Болгарии, Чехословакии, ГДР, Польши, Вьетнама, Кубы, Венгрии.

Недалеко от начала Солдатского поля в память о героических воинах - защитниках "Солдатского поля" рядом с дорогой Волгоград - Москва сооружен мемориальный комплекс. Авторы комплекса - скульпторы Л. Левин, А. Криволапов.

Одним из элементов Солдатского поля является скульптура тоненькой девочки с цветком в руке, устремляющейся к братской могиле, как олицетворение спасенного поколения. Рядом с девочкой - треугольник письма майора Дмитрия Петракова с подлинным текстом на нем (в годы войны, за неимением бумаги, русские солдаты отправляли письма родным без конвертов, свернув их треугольниками). Строки этого письма до сих пор обжигают душу болью и мужеством тех, кто приходит к мемориалу "Солдатское поле".







