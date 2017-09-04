В Волгоград прибыл вице-премьер Госсовета Китая Ван Ян









Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян прибыл в Волгоград. Как сообщает ИА "Высота 102", в аэропорту "Гумрак" его встречали председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов, первый заместитель губернатора Александр Дорджеев, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев.

В Волгограде, как уже сообщало информагентство, Ван Ян встретится с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. Они обсудят сотрудничество двух стран в атомной, космической и авиационной промышленности.

Ван Ян, является председателем совместной комиссии по регулярным встречам между российскими и китайскими главами. По результатам встречи будет подписан соответствующий документ.

Отметим, что свой визит в Россию вице-премьер Госсовета КНР начал именно с Волгограда. Заметим, что это произошло неслучайно. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщал об этом еще в июне на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В частности, выступая, Дмитрий Рогозин подчеркнул, что одним из основных направлений подготовки к празднованию 75-летия Победы советской армии в Сталинградской битве должно стать привлечение интереса российской молодежи, зарубежной общественности к истории подвига советских солдат в этом сражении. Тогда заместитель председателя правительства России и сообщил, что пригласил вице-премьера КНР Ван Яна провести следующее заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Волгограде.



