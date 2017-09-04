|Политика
|04.09.2017 13:33
В Волгоград прибыл вице-премьер Госсовета Китая Ван Ян
Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян прибыл в Волгоград. Как сообщает ИА "Высота 102", в аэропорту "Гумрак" его встречали председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов, первый заместитель губернатора Александр Дорджеев, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев.
В Волгограде, как уже сообщало информагентство, Ван Ян встретится с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. Они обсудят сотрудничество двух стран в атомной, космической и авиационной промышленности.
Ван Ян, является председателем совместной комиссии по регулярным встречам между российскими и китайскими главами. По результатам встречи будет подписан соответствующий документ.
Отметим, что свой визит в Россию вице-премьер Госсовета КНР начал именно с Волгограда. Заметим, что это произошло неслучайно. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщал об этом еще в июне на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В частности, выступая, Дмитрий Рогозин подчеркнул, что одним из основных направлений подготовки к празднованию 75-летия Победы советской армии в Сталинградской битве должно стать привлечение интереса российской молодежи, зарубежной общественности к истории подвига советских солдат в этом сражении. Тогда заместитель председателя правительства России и сообщил, что пригласил вице-премьера КНР Ван Яна провести следующее заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Волгограде.
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|Общество
|04.09.2017 20:30
Активисты группы «Я за солнечный час!» расклеивают листовки в Волгограде, Волжском, Михайловке и в других муниципалитетах для привлечения внимания жителей города и депутатов Волгоградской облдумы к решению вопроса о переводе стрелок. Как рассказали ИА «Высота 102» активисты, листовки с ярко-желтыми рисунками появились в общественном транспорте, на остановках, на столбах. Содержание плакатов призывает не оставаться равнодушными к этой проблеме всех, кому надоела вечерняя темнота и сверхранние рассветы и кто поддерживает перевод стрелок на час вперед. По словам общественников, депутаты Волгоградской облдумы обещали рассмотреть законопроект об исчислении времени на первом после каникул заседании регпарламента. Пока повестки дня первого...
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|Политика
|04.09.2017 20:07
Абсолютное большинство жителей Волгограда, принявших сегодня участие в публичных слушаниях, одобрили изменения в Устав города, предусматривающие сокращение количества депутатов с 48 до 36 человек. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в городской думе. В обсуждении законопроекта приняли участие жители Волгограда, общественные активисты, представители контрольно-счетной палаты, прокуратуры города, Минюста, депутаты гордумы. Напомним, что Волгоградскую городскую думу действующего созыва представляют 48 депутатов, в том числе 24 одномандатника. Новым проектом предлагается сократить численность депутатского корпуса до 36 человек – 18 кандидатов в депутаты, избираемых по одномандатным избирательным округам, и 18 избираемых по единому избирательному округу в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Это позволит...
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|Аналитика
|04.09.2017 20:02
«Высота 102 ТВ»: Травля чиновниками законных владельцев земли в поселке Волгоградской области продолжается
Смотрите сегодня в программе: заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин провел в Волгограде заседание оргкомитета по празднованию 75-летия победы под Сталинградом и посетил тракторный завод. Скандал с травлей чиновниками добросовестных приобретателей земли в поселке Колхозная Ахтуба: в комитете по управлению госимуществом Волгоградской области под руководством Натальи Жуковой задумали отобрать у людей законную собственность - участки, реализованные под застройку еще в 2005 году. Кому-то можно?: ремонтные работы, о законности которых ничего не известно, идут в центре Волгограда на первом этаже здания облпотребсоюза - объекта культурного наследия . 8 лет и точка: оспорить приговор суда в апелляционной инстанции осужденном за взятку экс...
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|Общество
|04.09.2017 17:59
Судебным приставам пришлось помочь исполнить решение суда жительнице Фроловского района, которая задолжала бывшему супругу часть когда-то общего имущества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на УФССП России по Волгоградской области, в присутствии судебных приставов женщина передала взыскателю сельхозтехнику, корову и девять семей пчел. К слову все «участники» исполнительных действий, включая пчел, как отметили в пресс-службе ведомства, вели себя спокойно. Бывшие супруги, хоть и испытывали неприязнь друг к другу, но разрешили свой спор о разделе имущества мирно и законно.
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|Общество
|04.09.2017 17:58
В Волгограде состоялся забег в поддержку «детей-бабочек». Его основная цель – сбор денежных средств для благотворительного фонда поддержки детей, страдающих редким генетическим заболеванием, буллезным эпидермолизом. У детей с этой болезнью очень хрупкая кожа, настолько, что даже любое прикосновение или объятие может принести непоправимый вред и тяжелые травмы. Именно поэтому таких малышей называют «дети-бабочки» или дети, которых нельзя обнять. Организаторы «Забега добрых дел» позаботились о том, чтобы мероприятие было ярким, интересным и привлекло внимание к проблеме «детей-бабочек» как можно больше людей. Как сообщила пресс-служба компании «Сады Придонья», на Центральной набережной Волгограда...
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|Культура
|04.09.2017 17:46
В комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области заявили о намерении проверить законность ремонтных работ на первом этаже здания объекта культурного наследия, что на улице имени Ленина, 9. Об этом сообщил ИА «Высота 102» заместитель председателя комитета Александр Крылов. По словам волгоградцев, обратившихся в редакцию информагентства, ремонтные работы, которые полным ходом идут в здании, известном как «Облпотребсоюз», начались в июле. Снесены несущие стены, а так как перекрытия деревянные, - потолки держатся на железных подпорках. Такое впечатление, что и балки перекрытия вот-вот упадут на голову, - опасаются жители города-героя. ...
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|Экономика
|04.09.2017 17:21
«С возрождением завода и у нас будто открылось второе дыхание: появилась работа, стабильная зарплата, а продукция, которую мы изготавливаем, нравится волгоградцам». Такое признание сделали сегодня журналистам съемочной группы ИА «Высота 102» работники консервного завода, возрождение которого состоялось чуть более двух месяцев назад в Красноармейском районе Волгограда. Предприятие работает круглосуточно, в три смены, здесь...
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|Происшествия
|04.09.2017 16:43
Три погибших овцы – таков итог сегодняшнего нашествия неизвестных животных на хутор Новопавловский Серафимовичского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, нападение на хутор произошло поздно вечером. Погибли три овцы, привязанные рядом с одним из домов, их буквально разорвали, четвертую – ранили. Попытка хозяина скотины отбить овец от непрошенных гостей едва не закончилась трагедией – он лишь чудом не пострадал. Хутор Новопавловский – один из отдаленных населенных пунктов района, здесь нет автобусного сообщения. Часть жителей населенного пункта считает, что это были волки. Впрочем, в администрации Серафимовичского района...
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|Политика
|04.09.2017 16:26
Промышленную кооперацию по выпуску боевых машин и боевых модулей для ВДВ сегодня обсудил на тракторном заводе в Волгограде вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Об этом он сообщил на своей странице в "Твиттере", сопроводив свое сообщение серией фотографий. Напомним, Дмитрий Рогозин находится в Волгограде с рабочим визитом. Помимо посещения оборонного производства заместитель председателя правительства РФ сегодня провел в городе-герое заседание оргкомитета по подготовке празднования 75-й годовщины Сталинградской битвы. Рогозин сообщил, что в мероприятиях по случаю годовщины Сталинградской битвы примет участие Сербия. Уже есть договоренность с президентом республики Александром...
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|Общество
|04.09.2017 15:43
Подать новость о приземлении в Волгограде воздушного судна ВС Airbus A330-200 с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном на борту пресс-служба международного аэропорта решила эмоционально, сообщает ИА «Высота 102». На сайте воздушной гавани опубликована не традиционная сухая, а очень даже радостная и изобилующая восклицательными знаками информация. Цитируем: «Авиакомпания Air China совершила перелет из самого Пекина и приземлилась в городе-Герое Волгоград! Всего на борту находилось 37 человек вместе с Вице-премьером КНР Ван Яном. Посадка была произведена успешно, никаких проблем при обслуживании не было выявлено! Приезжай еще, 330!». Как сообщалось ранее, в международном аэропорту Волгограда частично завершена масштабная реконструкция,...
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|Спорт
|04.09.2017 15:41
Финальные игры футбольного турнира «Кожаный мяч» начались без участия волгоградских спортсменов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в заключительный день соревнований на поле стадиона «Зенит» вышли игроки команд из Пскова и Нижнего Новгорода, которые будут бороться за 1-2 места. За 3-4 места побьются спортсмены из Мурманской области и Горноалтайска. Волгоградские футболисты в финал, увы не прошли, заняв место в середине таблицы. В боях за кубок победителя они не участвовали. Напомним, что игры заключительного этапа всероссийского турнира среди юношей в возрасте от 14-15 лет проходили в Волгограде с 28 августа. Всего на молодежные соревнования в город-герой прибыли 70 команд,...
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|Политика
|04.09.2017 14:21
Любовь к земле и овощам, правда, не совсем бескорыстно, активно демонстрирует пользователям популярной социальной сети Instagram депутат Государственной думы от Волгоградской области Ирина Гусева, сообщает ИА "Высота 102". Фотографии народной избранницы, где она по-спортивному, но с прической, маникюром и в белых балетках, собирает на поле красные томаты, соцсеть тиражирует с пометкой "Реклама". Ирину Гусеву в образе простой, трудолюбивой женщины-селянки оценил уже 741 человек, что для многомиллионной аудитории Instagram - капля в море. Отметим, что правящая партия сегодня настоятельно рекомендует всем своим членам быть более активными в социальных сетях. По мнению...
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|Политика
|04.09.2017 14:20
Сегодня на расширенном заседании политсовета «Единой России» однопартийцы приняли решение о сборе помощи пострадавшим от пожаров жителям Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», политсовет прошел в режиме видеоконференции с отдаленными территориями региона, в нем приняли участие губернатор Волгоградской области, депутаты-единороссы городской, областной, а также Государственной дум. Андрей Бочаров обобщил данные по ликвидации пожаров, а также по устранению последствий огненной стихии, которая оставила без крова 92 человека и спалила 25 жилых домов. Члены партии «ЕР» приняли решение присоединиться к акции по сбору помощи пострадавшим жителям – не только тем, кто остался без жилья, но и тем, у кого огонь уничтожил...
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|Общество
|04.09.2017 14:19
Депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов направил заявление в отдел полиции №6 управления МВД России по Волгограду с требованием привлечь к ответственности автора видео, которое, по его словам, оскорбило память погибших в Великой Отечественной войне. Как сообщил депутат ИА «Высота 102», поводом для этого стало появившееся на время в соцсетах видео волгоградки Ирины Казьминой, экс-участницы шоу "Дом-2", которая на Солдатском поле, гримасничая, комментировала происходящее. В частности, обхватив статую девочки Милы, она сказала про нее следующее: «Эту бабу, короче, нашли в какой-то хате, в общем, зарезанной и порезанной». После того, как видео «прогулки» по Солдатскому полю появилось в соцсетах, его...
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|Происшествия
|04.09.2017 13:16
Мужчину, подозреваемого в разбое и покушении на убийство, задержали полицейские из Городищенского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, преступление произошло несколькими днями ранее в поселке Новый Рогачик. Крепко выпив, 32-летний местный житель обнаружил, что у него закончились деньги. Взяв нож, он отправился на поиски наживы. Вскоре он нашел себе жертву, которой стал 38-летний односельчанин. Напав сзади на ничего не подозревавшего земляка, преступник попытался отнять деньги. А когда это не удалось, он нанес несколько режущих ударов ножом по лицу и шее, чуть было не перерезав пострадавшему горло. Теперь неоднократно судимому подозреваемому за разбой и попытку убийства грозит...
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В Волгоград прибыл вице-премьер Госсовета Китая Ван Ян 9
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