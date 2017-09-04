







Любовь к земле и овощам, правда, не совсем бескорыстно, активно демонстрирует пользователям популярной социальной сети Instagram депутат Государственной думы от Волгоградской области Ирина Гусева, сообщает ИА "Высота 102". Фотографии народной избранницы, где она по-спортивному, но с прической, маникюром и в белых балетках, собирает на поле красные томаты, соцсеть тиражирует с пометкой "Реклама". Ирину Гусеву в образе простой, трудолюбивой женщины-селянки оценил уже 741 человек, что для многомиллионной аудитории Instagram - капля в море.













Отметим, что правящая партия сегодня настоятельно рекомендует всем своим членам быть более активными в социальных сетях. По мнению единороссов, такая публичность позволит депутатам быть ближе к народу, что сделает их работу более понятной и открытой. В этом смысле появление единоросса Ирины Гусевой на страницах Instagram можно было объяснить, если бы не рекламный характер публикаций. Что именно рекламирует депутат - свою работу и партию, свой новый образ или сочные томаты - не совсем понятно. Красочные фото депутата на фоне овощей и полей почему-то невольно вызывают ассоциации с событиями пятилетней давности. Напомним, в апреле 2012 года Ирина Гусева, будучи тогда еще депутатом Волгоградской облдумы, в компании других народных избранников и экс-губернатора Сергея Боженова побывала в Италии. "Частно-деловая" поездка волгоградских чиновников и депутатов в солнечную Тоскану тогда прогремела на всю страну. По возвращению в Волгоград почти все "вояжеры" с упоением рассказывали о невиданных успехах итальянцев по производству и переработке овощей, приобретенных знаниях и опыте на тосканских полях. Ирина Гусева, в частности, тогда признавалась, что ее особенно впечатлил процесс производства и переработки томатов и каперсов. Можно предположить, что любовь к солнцу, томатам и полям у депутата сохранилась по настоящее время, что она активно и демонстрирует пользователям соцсети.

Видимо, виртуальная реальность и, возможно, тоска по Тоскане настолько "поглотили" депутата, что времени на посещение важных партийный собраний не осталось вовсе. Как сегодня сообщала "Высота 102", в Волгограде утром прошло расширенное заседание политсовета "Единой России", где было принято решение о сборе помощи пострадавшим от пожаров жителям Волгоградской области. Также единороссы обсудили вопрос о реализации программы "Городская среда" в регионе. Политсовет прошел в режиме видеоконференции с отдаленными территориями региона, в нем приняли участие губернатор Волгоградской области, депутаты-единороссы городской, областной, а также Государственной дум. Присутствовали все депутаты Госдумы от Волгоградской области, кроме Ирины Гусевой. Какие на этот раз "поля" оказались для депутата важнее насущных проблем жителей региона, можно только догадываться.







