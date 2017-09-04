Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прибыл в Волгоград









Несколько минут назад в Волгоград прибыл заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Как сообщает ИА "Высота 102", в аэропорту его встречал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В городе-герое вице-премьера сегодня ожидает насыщенная рабочая программа. Дмитрий Рогозин посетит оборонное производство Волгоградского тракторного завода, проведет оргкомитет по подготовке празднования 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, встретится с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном. В воскресенье Рогозин написал на своей странице в "Твиттере", что с коллегой из КНР намерен обсудить сотрудничество в атомной, космической и авиационной промышленности.

"Завтра в Волгограде жду вице-премьера Госсовета Китая Ван Яна. В повестке - сотрудничество в атомной, космической промышленности и авиапроме", - написал вице-премьер.



