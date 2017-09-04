В Волгоградской области дикие животные устроили в хуторе кровавую резню (ФОТОШОК)









Три погибших овцы – таков итог сегодняшнего нашествия неизвестных животных на хутор Новопавловский Серафимовичского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, нападение на хутор произошло поздно вечером.













Погибли три овцы, привязанные рядом с одним из домов, их буквально разорвали, четвертую – ранили. Попытка хозяина скотины отбить овец от непрошенных гостей едва не закончилась трагедией – он лишь чудом не пострадал. Хутор Новопавловский – один из отдаленных населенных пунктов района, здесь нет автобусного сообщения. Часть жителей населенного пункта считает, что это были волки. Впрочем, в администрации Серафимовичского района опровергли версию о нападении волков на хутор.













Так, глава Серафимовичского района Сергей Пономарев сообщил, что егерь охотхозяйства и специалисты администрации обследовали место происшествия и пришли к выводу, что на земле отпечатались следы не волков, а собак. "Люди нам говорили, что видели недалеко от села двух больших рыжих собак, возможно, это они разорвали овец", - пояснил глава района. По его словам, волков в этой местности не видели уже давно. В охотхозяйстве главе сообщили, что численность зверей на данной территории - ноль. Тем не менее, люди напуганы: мало того, что погибла скотина, которая является практически единственным источником выживания на селе, так никто не даст гарантии, что дикие собаки не начнут нападать на людей.















