Мужчину, подозреваемого в разбое и покушении на убийство, задержали полицейские из Городищенского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, преступление произошло несколькими днями ранее в поселке Новый Рогачик. Крепко выпив, 32-летний местный житель обнаружил, что у него закончились деньги. Взяв нож, он отправился на поиски наживы. Вскоре он нашел себе жертву, которой стал 38-летний односельчанин. Напав сзади на ничего не подозревавшего земляка, преступник попытался отнять деньги. А когда это не удалось, он нанес несколько режущих ударов ножом по лицу и шее, чуть было не перерезав пострадавшему горло.

Теперь неоднократно судимому подозреваемому за разбой и попытку убийства грозит до 10 лет тюрьмы. Известно также, что в последнее время задержанный работал на местном хлебокомбинате.



