







Осужденному за взятку бывшему главе администрации Городищенского района Александру Тарасову не удалось оспорить приговор. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы суда, апелляционная инстанция Волгоградского облсуда оставила решение районного суда без изменения. Напомним, 21 августа этого года Тарасов был признан виновным в получении 500 тысяч рублей взятки и приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в 5 миллионов рублей. Экс-глава администрации Городищенского района в суде заявил, что приговор незаконный и он будет его обжаловать.

Александр Тарасов был задержан с поличным 4 марта 2016 года сотрудниками отдела №8 УБЭПиПК ГУ МВД по Волгоградской области. По материалам следствия, в конце февраля к чиновнику обратился мужчина по фамилии Гамбургер с просьбой устроить его на должность директора МУП ЖКХ Городищенского района. Тарасов согласился и оценил свои услуги в 500 тысяч рублей. В деле имеются доказательства, в том числе подкрепленные показаниями свидетелей, что деньги Тарасов требовал именно за свое покровительство и назначение на должность директора МУП "ЖКХ Городищенского района". Достоверность свидетельских показаний подтверждается аудиозаписью разговора Тарасова, Мамонтова и Гамбургера в кафе "Караван", где обговаривались условия назначения последнего на должность директора МУП. Как ранее пояснял сам бывший глава Городищенского района в комментарии ИА "Высота 102", он считает, что брал не взятку, а деньги "от спонсора" на избирательную кампанию кандидатов "Единой России", причем брал их по договоренности с бывшим главой района - председателем районной думы Сергеем Мамонтовым. Суд назвал показания Тарасова про избирательную кампанию "способом уйти от уголовной ответственности".



