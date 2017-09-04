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Расследования
 04.09.2017 10:49

Лихач на джипе заплатит за гонки на пляже под Волгоградом


К административной ответственности привлекут гражданина, который около месяца назад напугал отдыхающих на пляже на острове Крит в Среднеахтубинском районе, устроив гонки по береговой линии на своем автомобиле. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, в его действиях усматриваются признаки административного правонарушения – по ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ – нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта. Другими словами, движение и стоянка транспортных средств в границах водоохранных зон запрещены. Владельцу внедорожника по этой статье грозит штраф – от 3 до 4,5 тысяч рублей. 
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало об опасном поведении водителя внедорожника «Тоyоta», который в конце июля "купал" своего стального коня на острове Крит. На замечания отдыхающих они получили обратную реакцию от водителя - нелицеприятный жест. Кроме того, водитель внедорожника гонял с высокой скоростью по берегу, едва не сбив двух женщин.  Примечательно, что госномера внедорожника были скрыты пакетом. Вероятно, лихач посчитал, что таким образом он точно скроет факт нарушения. Однако от ответственности ему уйти все равно не удалось.  

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Политика 04.09.2017 20:07

Абсолютное большинство жителей Волгограда, принявших сегодня участие в публичных слушаниях, одобрили изменения в Устав города, предусматривающие сокращение количества депутатов с 48 до 36 человек. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в городской думе. В обсуждении законопроекта приняли участие жители Волгограда, общественные активисты, представители контрольно-счетной палаты, прокуратуры города, Минюста, депутаты гордумы. Напомним, что Волгоградскую городскую думу действующего созыва представляют 48 депутатов, в том числе 24 одномандатника. Новым проектом предлагается сократить численность депутатского корпуса до 36 человек – 18 кандидатов в депутаты, избираемых по одномандатным избирательным округам, и 18 избираемых по единому избирательному округу в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Это позволит...
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Аналитика 04.09.2017 20:02

Смотрите сегодня в программе: заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин провел в Волгограде заседание оргкомитета по празднованию 75-летия победы под Сталинградом и посетил тракторный завод. Скандал с травлей чиновниками добросовестных приобретателей земли в поселке Колхозная Ахтуба: в комитете по управлению госимуществом Волгоградской области под руководством Натальи Жуковой задумали отобрать у людей законную собственность - участки, реализованные под застройку еще в 2005 году. Кому-то можно?: ремонтные работы, о законности которых ничего не известно, идут в центре Волгограда на первом этаже здания облпотребсоюза - объекта культурного наследия . 8 лет и точка: оспорить приговор суда в апелляционной инстанции осужденном за взятку экс...
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Общество 04.09.2017 17:59

Судебным приставам пришлось помочь исполнить решение суда жительнице Фроловского района, которая задолжала бывшему супругу часть когда-то общего имущества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на УФССП России по Волгоградской области, в присутствии судебных приставов женщина передала взыскателю  сельхозтехнику, корову и девять семей пчел.  К слову все «участники» исполнительных действий, включая пчел, как отметили в пресс-службе ведомства, вели себя спокойно. Бывшие супруги, хоть и испытывали неприязнь друг к другу, но разрешили свой спор о разделе имущества мирно и законно. 
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Общество 04.09.2017 17:58

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Культура 04.09.2017 17:46

Перепланировку исторического здания в центре Волгограда оценят чиновники В комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области заявили о намерении проверить законность ремонтных работ на первом этаже здания объекта  культурного наследия, что на улице имени Ленина, 9. Об этом сообщил ИА «Высота 102»  заместитель председателя  комитета Александр Крылов. По словам волгоградцев, обратившихся в редакцию информагентства, ремонтные работы,  которые полным ходом  идут в здании, известном   как «Облпотребсоюз»,  начались в июле. Снесены несущие стены, а так как перекрытия деревянные, - потолки держатся на железных подпорках. Такое впечатление, что и балки перекрытия вот-вот упадут на голову,  - опасаются жители города-героя.  ...
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Экономика 04.09.2017 17:21

  «С возрождением завода и у нас будто открылось второе дыхание: появилась работа, стабильная зарплата, а продукция, которую мы изготавливаем, нравится  волгоградцам».  Такое признание сделали сегодня журналистам съемочной группы ИА «Высота 102» работники консервного завода,   возрождение которого состоялось чуть более двух месяцев назад в Красноармейском районе Волгограда.  Предприятие работает круглосуточно, в три смены, здесь...
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Происшествия 04.09.2017 16:43

В Волгоградской области дикие животные устроили в хуторе кровавую резню (ФОТОШОК) Три погибших овцы – таков итог сегодняшнего нашествия неизвестных животных  на хутор Новопавловский Серафимовичского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, нападение на хутор произошло поздно вечером.  Погибли три овцы, привязанные рядом с одним из домов, их буквально разорвали,  четвертую – ранили. Попытка хозяина скотины отбить овец от непрошенных гостей едва не закончилась трагедией – он лишь чудом не пострадал. Хутор Новопавловский – один из отдаленных населенных пунктов района, здесь нет автобусного сообщения. Часть жителей населенного пункта считает, что это были волки. Впрочем, в администрации Серафимовичского района...
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Политика 04.09.2017 16:26

Дмитрий Рогозин обсудил на тракторном заводе в Волгограде выпуск боевых машин и модулей для ВДВ Промышленную кооперацию по выпуску боевых машин и боевых модулей для ВДВ сегодня обсудил на тракторном заводе в Волгограде вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Об этом он сообщил на своей странице в "Твиттере", сопроводив свое сообщение серией фотографий. Напомним,  Дмитрий Рогозин находится в Волгограде с рабочим визитом. Помимо посещения оборонного производства  заместитель председателя правительства РФ сегодня провел в городе-герое заседание оргкомитета по подготовке празднования 75-й годовщины Сталинградской битвы. Рогозин сообщил, что в мероприятиях по случаю годовщины Сталинградской битвы примет участие  Сербия. Уже есть договоренность с президентом республики Александром...
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Общество 04.09.2017 15:43

В аэропорту Волгограда пришли в восторг от успешного приземления самолета из КНР Подать новость о приземлении в Волгограде воздушного судна ВС Airbus A330-200 с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном на борту пресс-служба международного аэропорта решила эмоционально, сообщает ИА «Высота 102». На сайте воздушной гавани опубликована не традиционная сухая, а очень даже радостная и изобилующая восклицательными знаками информация. Цитируем: «Авиакомпания Air China совершила перелет из самого Пекина и приземлилась в городе-Герое Волгоград! Всего на борту находилось 37 человек вместе с Вице-премьером КНР Ван Яном. Посадка была произведена успешно, никаких проблем при обслуживании не было выявлено! Приезжай еще, 330!». Как сообщалось ранее, в международном аэропорту Волгограда частично завершена масштабная реконструкция,...
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Спорт 04.09.2017 15:41

Волгоградские юные футболисты «пролетели» мимо призов «Кожаного мяча» Финальные игры футбольного турнира «Кожаный мяч» начались без участия волгоградских спортсменов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в заключительный день соревнований на поле стадиона «Зенит» вышли игроки команд из Пскова и Нижнего Новгорода, которые будут бороться за 1-2 места. За 3-4 места побьются спортсмены из Мурманской области и Горноалтайска.  Волгоградские футболисты в финал, увы не прошли, заняв место в середине таблицы. В  боях за кубок победителя они не участвовали. Напомним, что игры заключительного этапа всероссийского турнира среди юношей в возрасте от 14-15 лет проходили в Волгограде с 28 августа. Всего на молодежные соревнования в город-герой прибыли 70 команд,...
Прочитана: 2115 раз
Политика 04.09.2017 14:21

Депутат Госдумы от Волгоградской области вышла в поле "на правах рекламы" Любовь к земле и овощам, правда,  не совсем бескорыстно, активно демонстрирует пользователям популярной социальной сети Instagram депутат Государственной думы от Волгоградской области Ирина Гусева, сообщает ИА "Высота 102". Фотографии народной избранницы, где она по-спортивному, но с прической, маникюром и в белых балетках, собирает на поле красные томаты,  соцсеть тиражирует с пометкой "Реклама". Ирину Гусеву в образе простой, трудолюбивой женщины-селянки оценил уже 741 человек, что для многомиллионной аудитории Instagram - капля в море.  Отметим, что правящая партия сегодня настоятельно рекомендует всем своим членам быть более активными в социальных сетях. По мнению...
Прочитана: 6541 раз
Политика 04.09.2017 14:20

Сегодня на расширенном заседании политсовета «Единой России» однопартийцы приняли решение о сборе помощи пострадавшим от пожаров жителям Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», политсовет прошел в режиме видеоконференции с отдаленными территориями региона, в нем приняли участие губернатор Волгоградской области, депутаты-единороссы городской, областной, а также Государственной дум. Андрей Бочаров обобщил данные по ликвидации пожаров, а также по устранению последствий огненной стихии, которая оставила без крова 92 человека и спалила 25 жилых домов. Члены партии «ЕР» приняли решение присоединиться к акции по сбору помощи пострадавшим жителям – не только тем, кто остался без жилья, но и тем, у кого огонь уничтожил...
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Общество 04.09.2017 14:19

Депутат Волгоградской гордумы потребовал наказать автора видео плясок на братской могиле Депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов направил заявление в отдел полиции №6 управления МВД России по Волгограду с требованием привлечь к ответственности автора видео, которое, по его словам, оскорбило память погибших в Великой Отечественной войне. Как сообщил депутат ИА «Высота 102», поводом для этого стало появившееся на время в соцсетах видео волгоградки Ирины Казьминой, экс-участницы шоу "Дом-2", которая на Солдатском поле, гримасничая, комментировала происходящее.  В частности, обхватив статую девочки Милы, она сказала про нее следующее: «Эту бабу, короче, нашли в какой-то хате, в общем, зарезанной и порезанной». После того, как видео «прогулки» по Солдатскому полю появилось в соцсетах, его...
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Политика 04.09.2017 13:33

В Волгоград прибыл вице-премьер Госсовета Китая Ван Ян Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян прибыл в Волгоград. Как сообщает ИА "Высота 102", в аэропорту "Гумрак" его встречали председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов, первый заместитель губернатора Александр Дорджеев, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. В Волгограде, как уже сообщало информагентство, Ван Ян встретится с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. Они обсудят сотрудничество двух стран в атомной, космической и авиационной промышленности.  Ван Ян, является председателем совместной комиссии по регулярным встречам между российскими и китайскими главами. По результатам встречи будет подписан соответствующий документ.  Отметим, что свой визит в Россию вице-премьер Госсовета КНР начал именно с Волгограда. Заметим, что это произошло неслучайно....
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