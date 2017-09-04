В Волгоградской области в опрокинувшейся машине пострадали беременная женщина и подросток

Сегодня на расширенном заседании политсовета «Единой России» однопартийцы приняли решение о сборе помощи пострадавшим от пожаров жителям Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», политсовет прошел в режиме видеоконференции с отдаленными территориями региона, в нем приняли участие губернатор Волгоградской области, депутаты-единороссы городской, областной, а также Государственной дум. Андрей Бочаров обобщил данные по ликвидации пожаров, а также по устранению последствий огненной стихии, которая оставила без крова 92 человека и спалила 25 жилых домов. Члены партии «ЕР» приняли решение присоединиться к акции по сбору помощи пострадавшим жителям – не только тем, кто остался без жилья, но и тем, у кого огонь уничтожил...

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