Третье место в общем зачете заняли волгоградские боксеры на XXIV Всероссийских соревнованиях по боксу, посвященных Дню города и памяти волгоградских боксеров, который завершился сегодня в областном центре. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102», финальные бои турнира стартовали во Дворце спорта в 13:00. Перед началом поединков зрители и спортсмены почтили минутой молчания нашего земляка, именитого боксера и кикбоксера Александра Соколова, ушедшего из жизни ночью. Затем на ринг вышли финалисты соревнований. Напомним, что в Волгоград приехали спортсмены из 19 регионов России, а также стран ближнего зарубежья: ЛНР, ДНР, Узбекистана и Азербайджана. Так, сборные команды России и Узбекистана участвовали в турнире почти в полном составе. За четыре дня определились сильнейшие команды. Лидером в общем зачете, с семью медалями на счету, пять из которых золотые, стала сборная Москвы. По шесть медалей оказалось в копилке у спортсменов из Узбекистана и Волгоградской области, но на второе место в рейтинге боксеры из ближнего зарубежья вышли, имея преимущество в одну золотую медаль – две против одной.Символично, что и в заключительном бою соревнований за место в категории свыше 91 кг встретились волгоградцы Олег Фомичев и Артем Сусленков, действующий чемпион России и мастер спорта международного класса. Золотую медаль для сборной области завоевал Артем Сусленков, а Олег Фомичев пополнил командную копилку «серебром». Всего призы и награды получили сегодня более трех десятков спортсменов.