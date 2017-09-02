







ДТП с автобусом в Волгоградской области, который вез вахтовиков из Москвы в Махачкалу, произошло из-за того, что водитель уснул за рулем. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД России по региону. «Водитель сообщил, что уснул за рулем и поэтому потерял управление транспортным средством. Всего в автобусе находилось 9 человек. Это вахтовики, которые ехали из Москвы в Дагестан», - пояснил собеседник агентства.

По уточненным данным, автобус марки «Setra» опрокинулся на 773 км автодороги, примерно в 18 км от райцентра Михайловка. Ранее сообщалось, что в автобусе находилось 11 человек, из них 7 были госпитализированы, включая одного ребенка. Сейчас в МВД уточняют, что в больницу было доставлено 5 человек. Между тем, по информации медиков, в ЦРБ госпитализированы 6 человек, их состояние средней тяжести. Один находится в реанимации. Еще одному пассажиру медицинская помощь была оказана амбулаторно.



