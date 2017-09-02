Жители Колхозной Ахтубы Волгоградской области: «У нас появилась надежда сохранить нашу землю и дома!»







Жители поселка Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района Волгоградской области выразили надежду на то, что после вмешательства губернатора Андрея Бочарова им удастся сохранить свою землю, которую чиновники хотят вернуть в собственность региона через суд. Как рассказал ИА «Высота 102» Игорь Чернявский, один из жителей, после того, как глава региона поручил разобраться в обстоятельствах происходящего и приостановить процесс подачи исков в отношении граждан в суд, представители власти теперь сами ищут встречи с гражданами, хотя до последнего времени было наоборот. Например, сегодня глава Среднеахтубинского района Геннадий Шевцов увиделся с жителями поселка и заверил их, что администрация района окажет людям помощь в разрешении этой ситуации. Также он сообщил о том, что в администрации Волгоградской области в понедельник пройдет совещание по данной теме.Напомним, более 60 жителей поселка Колхозная Ахтуба оказались под угрозой потери земли и жилья после того, как комитет по управлению госимуществом направил иски в суд с требованием изъятия земельных участков, где стоят дома граждан, из незаконного владения. Поводом для этого стало постановление губернатора Волгоградской области, принятое еще в 2000 году, которое отнесло территорию, где строились дома, к особо охраняемой зоне. Однако этот документ не стал препятствием для чиновников администрации Среднеахтубинского района, которые еще в 2005 году реализовали эти участки для индивидуального строительства. После этого участки неоднократно переходили из рук в руки, пока крайними не оказались последние приобретатели. Некоторые уже успели построить дома, кто-то еще строит, вложив в строительство и кредиты, и материнский капитал, и средства от продажи другого жилья. Известие о том, что землю под домами собираются у них изъять, вызвало у людей шок: ведь на руках у них есть все необходимые документы – согласования различных органов власти и ведомств, разрешения и самое главное – свидетельства на собственность участков и домов.