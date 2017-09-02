Семь человек пострадали, включая одного ребенка, по предварительным данным, в результате опрокидывания автобуса на федеральной трассе в Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД региона.

По словам собеседника информагентства, происшествие произошло на 768-м километре автодороги в 18-ти километрах севернее райцентра Михайловка.

В ЦРБ госпитализировано шесть человек. По информации медиков, состояние их - средней тяжести. Один находится в реанимации. Еще одному пассажиру медицинская помощь была оказана амбулаторно. На месте ДТП работают эксперты и следователи. Причины ЧП уточняются.