Губернатор Волгоградской области поручил приостановить иски против владельцев земли в Колхозной Ахтубе

После того, как губернатору Волгоградской области доложили о ситуации, сложившейся в поселке Колхозная Ахтуба, глава региона дал поручение подчиненным обеспечить приостановление процесса подачи исков в суды, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. Рабочая группа должна разобраться в мотивах действий должностных лиц, а также принять все меры по защите прав жителей, которых пытаются лишить права собственности на земельные участки.

Напомним, сегодня ИА "Высота 102" сообщило о том, что в отношении собственников земельных участков и домов, расположенных в поселке Колхозная Ахтуба, комитет по управлению госимуществом направил иски в суд с истребованием из владения граждан земли. Чиновники мотивируют это тем, что земли еще в 2000 году были отнесены к особо охраняемым территориям. Однако стало это известно спустя 17 лет, а в 2005 году администрация Среднеахтубинского района реализовала эти участки под индивидуальное строительство. Участки затем неоднократно перепродавались, причем были получены все необходимые разрешения и согласования. Людям выдавали свидетельства о праве собственности на землю, дома, а также разрешения на строительство домов. Более 60 семей, которые обосновались на данной территории, оказались под угрозой потери жилья.





